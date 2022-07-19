Назван самый сложный советский фильм для иностранцев

Испанский блогер Нурия опубликовала видео на своём канале, в котором посмотрела фильм «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Она отметила, что даже простые разговоры в фильме ей дались с трудом.
По словам девушки, она уже многие годы учит русский язык, однако сложности в понимании всё же возникают.
В фильме был диалог Надежды и Василия:
— Поди, вон это, воды что ли натаскай.
— Так в бане-то полна кадушка, мы с Лёхой-то натаскали вчера.
Блогер отметила, что разговор между героями очень простой, но ей сложно понимать русскую интонацию, «каждое слово как-будто поют».