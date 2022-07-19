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3 минуты назад

Назван самый сложный советский фильм для иностранцев

runews24.ru

Испанский блогер Нурия опубликовала видео на своём канале, в котором посмотрела фильм «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Она отметила, что даже простые разговоры в фильме ей дались с трудом.

Назван самый сложный советский фильм для иностранцев
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам девушки, она уже многие годы учит русский язык, однако сложности в понимании всё же возникают.

В фильме был диалог Надежды и Василия:

— Поди, вон это, воды что ли натаскай.

— Так в бане-то полна кадушка, мы с Лёхой-то натаскали вчера.

Блогер отметила, что разговор между героями очень простой, но ей сложно понимать русскую интонацию, «каждое слово как-будто поют».

Фильмы,Любовь и голуби,Владимир Меньшов,
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