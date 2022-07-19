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46 минут назад

7 самых страшных мультфильмов студии Disney

Tlum.ru

Все мы знаем, что студия Disney, когда дело касается анимации, в первую очередь известна обилием историй про принцесс. Какие-то девушки нуждаются в спасении, некоторые спасаются сами, они разных народностей и взглядов на мир. В общем, настоящая сказка. И здесь не всё так просто, ведь среди подобных сюжетов найдётся нечто кардинально другое. Сегодня Тлум.Ру вспоминает 7 самых страшных мультфильмов студии Disney.

7 самых страшных мультфильмов студии Disney
Фото: tlum.rutlum.ru

№ 1: «Джеймс и гигантский персик»

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Чем пугает: наличием жестоких тётушек (это, кстати, экранизация книги Роальда Даля от режиссёра Генри Селика, того, который поставил «Кошмар перед рождеством»), пиратами-скелетами и здоровенной механической акулой. Учитывая, что мультфильм вышел в 1996 году к отдельному роду ужаса можно отнести и визуальную составляющую, но куколки там выдающиеся — настоящее искусство.

№ 2: «101 далматинец»

Чем пугает: жестокостью человеческой натуры. Вы можете воспринимать адаптацию истории авторства Доди Смит как комедию, от правды всё равно не уйдёшь. Стервелла, которая ещё и Круэлла (успевшая обзавестись свежим сольником) — настоящее зло. Захотела щенков похитить, наняла грабителей, погрузилась в желание заполучить ценный мех. Сам её образ, не говоря уже об угрожающей мимике, так и намекает: пора сматывать удочки.

№ 3: «Белоснежка и семь гномов»

Чем пугает: беззащитностью Белоснежки перед жизненными обстоятельствами. Жизнь под угрозой, нужно скрываться, доверять, кроме как дружным гномам, некому и не стоит лишний раз даже помыслить о свободе, где нет гнёта Королевы. Да и сама Королева, уже в образе старухи, всё-таки вызывает значительный дискомфорт у младшей аудитории. В ней нет ничего от смешливой женщины, и значительную роль играет тот факт, что мы знаем — она плохая, яблоки у неё отравленные.

№ 4: «Великий мышиный сыщик»

Чем пугает: главный ужас наводит Непоседа — второстепенный мышь-антагонист, и даже за исключением его этот мультфильм, едва ли не нуарный, не располагает к быстрому появлению улыбки. Зрители находятся в напряжении. Отдельно хотим заметить музыкальную составляющую, для мультфильма 1986 года, ещё и от студии Disney, там потрясающе точно подобраны композиции, особенно в драматические моменты.

№ 5: «Чёрный котёл»

Чем пугает: чёрной магией и всем, что она способна сотворить. Рогатый король и его образ — настоящая страшилка, он, хоть и злодей, хоть и от Disney, но при этом никогда не шутит. Горящие красным глаза обещают опасность для жизни, худое телосложение позволяет разглядеть каждую косточку. Если мультфильм смотреть с детьми, то строго в первой половине дня, тогда до ночи кошмары могут и не добраться.

№ 6: «Горбун из Нотр-Дама»

Чем пугает: Виктор Гюго никогда не славился жизнерадостными произведениями, вот и экранизация одного из них по большей части не отличилась от оригинала. Это действительно жуткая история, которая ещё и начинается с того, как Клод Фролло едва не выкидывает младенца в колодец. Мультфильм завораживает и тревожит, он показывает, насколько далеко готов зайти человек, одержимый идеей. Сказочности в подобном ноль.

№ 7: «Бэмби»

Чем пугает: душераздирающей в своей реалистичность драматичностью, когда дело касается диких животных и охоты на них. Тот самый момент, когда Бэмби становится сиротой, можно считать травмирующим психику. И не только детскую. Тема смертоносности костра, оставленного без присмотра, и вовсе знакома слишком многим зрителям, страна расположения которых не имеет значения. Беда общая.Бу! Напугались? Помните, что просмотр мультфильмов это контролируемый процесс и если вас что-то жутко напугало, то всегда можно поставить на паузу. И отвлечься на позитив.Чтобы не пропустить другие статьи о качественной анимации, подписывайтесь на наш канал вЯндекс.Дзен. А ещё мы завели Telegram —присоединяйтесь, если вам удобнее этот форматИнтересное по теме: 8 НЕСНЯТЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ DISNEYТакже вам понравится: 11 мультфильмов Disney, о которых мало кто помнит10 самых страшных моментов из советских мультфильмов

Фильмы,Чёрный котёл,Кошмар перед Рождеством,Джеймс и гигантский персик,Великий мышиный сыщик,Белоснежка и семь гномов,101 далматинец,Клод Фролло,Виктор Гюго,
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