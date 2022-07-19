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1 час назад

Киану Ривз выразил желание сыграть Бэтмена в возрасте

Игромания.ру

В конце июля выйдет мультфильм «DC Лига Суперпитомцы», где Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик») озвучил Бэтмена. А на ранней премьере картины в Лос-Анджелесе у актёра взяли небольшое интервью, спросив Ривза об отношении к герою.

Киану Ривз выразил желание сыграть Бэтмена в возрасте
Фото: Игромания.руИгромания.ру

И Киану рассказал, что хотел бы сыграть Бэтмена — точнее, более опытного и старого героя DC. При этом Ривз отметил, что нынешний Бэтмен, Роберт Паттинсон, отлично справляется со своей ролью.

«Я люблю Бэтмена как персонажа. Я люблю его в комиксах, в фильмах, так что получить возможность озвучивать и сыграть Бэтмена было потрясающе».

Кстати, ещё одного «возрастного» Бэтмена мы увидим в исполнении Майкла Китона, который вернулся к роли в новом «Флэше».

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