Киану Ривз выразил желание сыграть Бэтмена в возрасте

В конце июля выйдет мультфильм «DC Лига Суперпитомцы», где Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик») озвучил Бэтмена. А на ранней премьере картины в Лос-Анджелесе у актёра взяли небольшое интервью, спросив Ривза об отношении к герою.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

И Киану рассказал, что хотел бы сыграть Бэтмена — точнее, более опытного и старого героя DC. При этом Ривз отметил, что нынешний Бэтмен, Роберт Паттинсон, отлично справляется со своей ролью.

«Я люблю Бэтмена как персонажа. Я люблю его в комиксах, в фильмах, так что получить возможность озвучивать и сыграть Бэтмена было потрясающе».