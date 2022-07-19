Киану Ривз выразил желание сыграть Бэтмена в возрасте

В конце июля выйдет мультфильм «DC Лига Суперпитомцы», где Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик») озвучил Бэтмена. А на ранней премьере картины в Лос-Анджелесе у актёра взяли небольшое интервью, спросив Ривза об отношении к герою.
И Киану рассказал, что хотел бы сыграть Бэтмена — точнее, более опытного и старого героя DC. При этом Ривз отметил, что нынешний Бэтмен, Роберт Паттинсон, отлично справляется со своей ролью.
«Я люблю Бэтмена как персонажа. Я люблю его в комиксах, в фильмах, так что получить возможность озвучивать и сыграть Бэтмена было потрясающе».
Кстати, ещё одного «возрастного» Бэтмена мы увидим в исполнении Майкла Китона, который вернулся к роли в новом «Флэше».