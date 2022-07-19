Раскрыт синопсис «Дюны 2»

Вчера стало известно о том, что стартовали съёмки второй части «Дюны». Вместе с этой информацией создатели фильма раскрыли полный актёрский состав и синопсис ленты.

В этом фильме будет рассказано о фантастическом путешествии Пола Атрейдеса, который объединится с Чани и фрименами, находясь на тропе войны, чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. Оказавшись перед выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он.