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2 часа назад

Раскрыт синопсис «Дюны 2»

Чемпионат.com

Вчера стало известно о том, что стартовали съёмки второй части «Дюны». Вместе с этой информацией создатели фильма раскрыли полный актёрский состав и синопсис ленты.

Раскрыт синопсис «Дюны 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Согласно синопсису, Полу Атрейдесу вновь достанется важная роль. Он должен будет выбрать между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

В этом фильме будет рассказано о фантастическом путешествии Пола Атрейдеса, который объединится с Чани и фрименами, находясь на тропе войны, чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. Оказавшись перед выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он.

К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Баутиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Маккинли Хендерсон. Новых героев сыграют Остин Батлер, Кристофер Уокен, Флоренс Пью, Леа Сейду и Сухейла Якуб.

Премьера фильма состоится в ноябре 2023 года.

Фильмы,Дюна,Джош Бролин,Хавьер Бардем,Ребекка Фергюсон,Шарлотта Рэмплинг,Кристофер Уокен,
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