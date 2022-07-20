Фильмы, в которых Дженнифер Лопес надевала свадебное платье

Перед тем, как стать миссис Аффлек, у 52-летней актрисы было много возможностей поэкспериментировать на съёмках с походом к алтарю.
Как следует из названия, последняя романтическая комедия Лопес включала две свадьбы для её героини Кэт – одна отменилась (с Бастианом, которого сыграл Малума), другая стала счастливым сюрпризом (с Чарли, роль которого исполнил Оуэн Уилсон).
Зои в исполнении Лопес достигла статуса будущей невесты с то появляющимся, то исчезающим бойфрендом Стэном (Алекс О’Локлин) уже после того, как стала матерью.
Будучи супругами в реальной жизни, Лопес и её теперь бывший муж Марк Энтони сыграли Нильду Перес и Гектора Лаво. Фильм получился эмоциональным, как и латиноамериканская сальса, признанным мастером которой был Лаво.
Несмотря на то, что Виола в исполнении Джейн Фонды сделала всё, чтобы остановить Чарли (Лопес) от замужества с её сыном Кевином (Майкл Вартан), фильм закончился счастливым образом для всех участников этой мелодрамы.
Свадьба между Слим (Лопес) и её бойфрендом Митчем Хиллером (Билли Кэмпбелл) начала этот драматический триллер, сюжет которого развернулся в историю насилия и побега девушки.
Хотя её Мэри и организует свадьбы, сама она никому из героев не сказала «да»: ни Эдди (Мэттью Макконахи), ни Массимо (Джастин Чэмберс) в этом хите начала 2000-х годов.
Роль, ставшая прорывом для Лопес. Она сыграла обожаемую многими латиноамериканскую певицу Селену Кинтанилью Перес. И по сюжету байопика, она сбежала со своим возлюбленным Крисом Пересом (Джон Седа). За два года до этого Дженнифер примерила свадебное платье в своём самом первом фильме, малобюджетной драме «Моя семья» (1995).
В фильме, который ещё только готовится выйти на экраны, Лопес и Джош Дюамель сыграли пару – Дарси и Тома, чья давно ожидаемая свадьба превратилась по воле обстоятельств в комедийный боевик.