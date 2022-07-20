Фильмы, в которых Дженнифер Лопес надевала свадебное платье

Перед тем, как стать миссис Аффлек, у 52-летней актрисы было много возможностей поэкспериментировать на съёмках с походом к алтарю.

Фото: Кадр из фильма "С меня хватит" Кадр из фильма "С меня хватит"

«Первый встречный» (2022)

Кадр из фильма

Как следует из названия, последняя романтическая комедия Лопес включала две свадьбы для её героини Кэт – одна отменилась (с Бастианом, которого сыграл Малума), другая стала счастливым сюрпризом (с Чарли, роль которого исполнил Оуэн Уилсон).

«План Б» (2010)

Зои в исполнении Лопес достигла статуса будущей невесты с то появляющимся, то исчезающим бойфрендом Стэном (Алекс О’Локлин) уже после того, как стала матерью.

«Певец» (2006)

Будучи супругами в реальной жизни, Лопес и её теперь бывший муж Марк Энтони сыграли Нильду Перес и Гектора Лаво. Фильм получился эмоциональным, как и латиноамериканская сальса, признанным мастером которой был Лаво.

«Если свекровь – монстр…» (2005)

Кадр из фильма

Несмотря на то, что Виола в исполнении Джейн Фонды сделала всё, чтобы остановить Чарли (Лопес) от замужества с её сыном Кевином (Майкл Вартан), фильм закончился счастливым образом для всех участников этой мелодрамы.

«С меня хватит» (2002)

Свадьба между Слим (Лопес) и её бойфрендом Митчем Хиллером (Билли Кэмпбелл) начала этот драматический триллер, сюжет которого развернулся в историю насилия и побега девушки.

«Свадебный переполох» (2001)

Хотя её Мэри и организует свадьбы, сама она никому из героев не сказала «да»: ни Эдди (Мэттью Макконахи), ни Массимо (Джастин Чэмберс) в этом хите начала 2000-х годов.

«Селена» (1997)

Роль, ставшая прорывом для Лопес. Она сыграла обожаемую многими латиноамериканскую певицу Селену Кинтанилью Перес. И по сюжету байопика, она сбежала со своим возлюбленным Крисом Пересом (Джон Седа). За два года до этого Дженнифер примерила свадебное платье в своём самом первом фильме, малобюджетной драме «Моя семья» (1995).

«Моя пиратская свадьба» (2023)

Кадр из фильма