Прилучный приступил к съемкам в нетипичном для себя проекте

«Как говорили мои родители: «Все начинается с малого!», — рассказывает Гарик Петросян. — Я даже не мог себе представить, что моя короткометражка, которая готовился для выпускного экзамена превратится в полный метр. Я думал на этом приятные сюрпризы закончились! Но потом Павел Прилучный, прочитав сценарий, сказал: «Я хочу сыграть эту роль!». Вот тогда я понял — будет крутое кино с классным актером! Получается, я из «мухи» «Слона» сделал».