Прилучный приступил к съемкам в нетипичном для себя проекте

«Кинокомпания братьев Андреасян» приступила к съемкам драматического триллера «Слон». По сюжету, главный герой фильма Сергей торопится из Воронежа в Москву к своему сыну в больницу. Главное для него — успеть в клинику с деньгами на операцию, ведь счет идет на минуты…
Роль Сергея исполняет популярный актер Павел Прилучный, для которого «Слон» станет совершенно нетипичным проектом в его карьере.
«Это очень интересная и неожиданная для меня история, — говорит Прилучный. — Большую часть времени на экране будет только один актер. Это — эксперимент, и я бы даже сказал, что это вызов для меня. Надеюсь, вам понравится!»
Идея проекта принадлежит выпускнику «Киношколы Сарика Андреасяна», режиссеру Гарику Петросяну. Первоначально он снял короткометражный фильм по похожему сюжету, в котором продюсеры увидели потенциал для большой полнометражной ленты.
«Как говорили мои родители: «Все начинается с малого!», — рассказывает Гарик Петросян. — Я даже не мог себе представить, что моя короткометражка, которая готовился для выпускного экзамена превратится в полный метр. Я думал на этом приятные сюрпризы закончились! Но потом Павел Прилучный, прочитав сценарий, сказал: «Я хочу сыграть эту роль!». Вот тогда я понял — будет крутое кино с классным актером! Получается, я из «мухи» «Слона» сделал».
Продюсерами фильма стали Сарик и Гевонд Андреасяны, а также Илья Шувалов в качестве исполнительного продюсера и Екатерина Шувалова в качестве линейного продюсера.
«Такие фильмы даже в мировом кинематографе появляются не часто, так как это серьезный драматургический, режиссерский и актерский вызов держать в напряжении зрителя в замкнутом пространстве. Уверен, что нашей команде это удастся!»,
— говорит Сарик Андреасян.
Большинство сцен «Слона» будут сниматься в павильонах напротив LED-экранов.