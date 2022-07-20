Дату премьеры «Мадам Паутина» перенесли

Sony решила немного скорректировать планы своих будущих премьер, отложив фильм «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон («50 оттенков серого») с 7 июля 2023 года на 6 октября того же года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее эту дату занимал некий ещё не анонсированный совместный с Marvel фильм, но теперь его перенесли на 7 июня.

Напомним, ранее Дакота Джонсон, ведущая актриса «Мадам Паутины», сообщила, что съёмки ленты должны начаться уже в этом июле. Помимо Джонсон, в фильме снимаются Эмма Робертс, Сидни Суини и Селеста О'Коннор.