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45 минут назад

Дату премьеры «Мадам Паутина» перенесли

Игромания.ру

Sony решила немного скорректировать планы своих будущих премьер, отложив фильм «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон («50 оттенков серого») с 7 июля 2023 года на 6 октября того же года.

Дату премьеры «Мадам Паутина» перенесли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее эту дату занимал некий ещё не анонсированный совместный с Marvel фильм, но теперь его перенесли на 7 июня.

Напомним, ранее Дакота Джонсон, ведущая актриса «Мадам Паутины», сообщила, что съёмки ленты должны начаться уже в этом июле. Помимо Джонсон, в фильме снимаются Эмма Робертс, Сидни Суини и Селеста О'Коннор.

Режиссером картины выступает С. Дж. Кларксон, которая работала над сериалами «Наследники» и «Декстер». Над сценарием трудятся Мэтт Сазама и Берк Шарплесс («Морбиус»).

Фильмы,Наследники,Дакота Джонсон,Эмма Робертс,
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