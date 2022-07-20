Фильм про Пушкина решили сделать похожим на «Ла-Ла-Ленд»

В России снимут мюзикл о жизни русского поэта Александра Пушкина, который выйдет в прокат 14 февраля 2024 года, он будет похож на американский фильм-мюзикл «Ла-Ла-Ленд», рассказал продюсер фильма Петр Ануров.
«Это история взросления поэта. Фильм будет идти как фильм, но в какие-то моменты он будет переходить в хореографические и музыкальные номера с использованием стихов Пушкина»,
– рассказал Ануров в ходе питчинга национальных фильмов, передает РИА «Новости».
Очная защита национальных фильмов, которые производят лидеры отечественного кинопроизводства, состоялась 20 июля в медиацентре «Россия сегодня», организаторами питчинга выступил «Фонд Кино».