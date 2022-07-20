Актриса из фильма о Бонде высказалась о женской версии агента 007

Кубино-испанская актриса Ана де Армас высказалась по поводу женской версии агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщает The Sun.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Актриса, исполнившая роль агента ЦРУ Паломы в фильме «Не время умирать», считает, что Бонда не должна играть женщина. По ее мнению, нет никакой необходимости красть чьего-то персонажа, чтобы казаться в фильме выигрышней.

Однако Армас отметила, что хотела бы видеть более значимые женские роли в бондиане.

«Чего бы я хотела, так это того, чтобы женские роли были воплощены в фильме иначе, даже если Бонда оставят мужчиной», — рассказала актриса.

Продюсер фильмов Барбара Брокколи тоже выступила против превращения агента 007 в женщину. По ее мнению, герой должен оставаться мужчиной.