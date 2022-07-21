Премьеры лета 2022: самые ожидаемые фильмы

Ходить летом в кино прекрасно еще и потому, что после сеанса есть возможность прогуляться по приятной погоде и обсудить фильм. «Рамблер» рассказывает, какие премьеры нас ждут этим летом.

Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс" Кадр из фильма "Индиана Джонс"

«Индиана Джонс 5»

Видео дня

Дата выхода: 28 июля 2022, США

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Режиссер: Джеймс Мэнголд

В ролях: Мадс Миккельсен, Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж

Индиана Джонс в исполнении великолепного Харрисона Форда вновь пускается на поиски приключений. В пятой части франшизы археолог с душой авантюриста приходит на помощь правительству. На этот раз нужно найти точные координаты артефакта, который наделит того, кто им обладает, невероятной силой. Известно, что Харрисон Форд, прежде чем дать согласие на съемки, поставил условие создателям фильма — не затягивать производство на двадцать лет.

«Черный Адам»

Кадр из фильма "Черный Адам"

Дата выхода: 28 июля 2022, США

Жанр: боевик

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

В ролях: Дуэйн Джонсон, Сара Шахи, Пирс Броснан

Этот фильм — спин-офф картины «Шазам!», ставшей суперблокбастером. Здесь в главной роли антигерой Черный Адам, который выступит против Общества справедливости Америки. Невероятная сила у Черного Адама, который когда-то был рабом в стране Кандак, появилась благодаря волшебнику Шазаму. Предполагалось, что это будет во благо, но вышло как вышло. Черный Адам решил захватить мир.

«Зверь»

Дата выхода: 11 августа 2022, США

Жанр: триллер

Режиссер: Бальтасар Кормакур

В ролях: Идрис Эльба, Шарлто Копли, Ияна Хэлли

После смерти жены у доктора Нейта Сэмюэлса остались две дочери-подростка, с которыми он решил отправиться в путешествие по Южной Африке, где когда-то познакомился с их мамой. Но милая семейная поездка превратилась в настоящую борьбу за выживание, когда на пути героев вдруг появился рассвирепевший лев, чудом спасшийся от пуль браконьеров.

«Секретная штаб-квартира»

Кадр из фильма «Секретная штаб-квартира»

Подросток Чарли Кинкейд вдруг обнаружил, что под его домом расположилась секретная штаб-квартира. Он поделился своим открытиям с друзьями, и вместе они решили, что она принадлежит самому крутому супергерою. Чарли начал подозревать, что это его отец.

«Убойный монтаж»

Кадр из фильма «Убойный монтаж»

Дата выхода: 4 августа (Франция, Великобритания, Япония)

Жанр: зомби-комедия

Режиссер: Мишель Хазанавичус

В ролях: Ромен Дюрис, Беренис Бежо, Грегори Гадебуа, Финнегэн Олдфилд

Фильм о том, как снимали фильм о зомби. Актеры играют, операторы снимают, режиссер ставит задачи — все идет своим чередом, как вдруг на площадке откуда ни возьмись появляются настоящие зомби. Это смешно и зрелищно. Фильм для тех, кто любит зомби и посмеяться.

«Земля. Перезагрузка»

Кадр из фильма «Земля. Перезагрузка»

Дата выхода: 4 августа (Китай)

Жанр: фантастика, боевик

Режиссер: Линь Чжэньчжао

В ролях: Мики Хэ, Ло Ми, Мишель Йе

Изменение климата на земле привело к тому, что планета начала превращаться в безжизненную пустыню. Ученые ищут решение, которое могло бы спасти человечество от вымирания. Они разработали препарат, ускоряющий рост и размножение растение, но из-за этого растения стали превращаться в настоящих хищников, нападающих на людей.

«Бойся темноты»

Кадр из фильма «Бойся темноты»

Дата выхода: 4 августа

Жанр: ужасы

Режиссер: Арно Мальэрб

В ролях: Ана Жирардо, Джованни Пуччи, Самуэль Жуи, Янник Маццилли, Софи Пинсемелль

В забытой богом деревеньке пропал ребенок, но спустя несколько месяцев этот случай забылся. Пока в местной школе не появилась новая учительница с маленьким сыном. Она сбежала от проблем и хочет в глухой деревне начать жизнь с чистого листа. И тут начинают происходить странные и пугающие вещи. Кажется, что ребенок разбудил древнее зло, уснувшее до поры в лесу.

«К черту на рога»

Дата выхода: 11 августа (Италия)

Жанр: комедия

Режиссер: Дженнаро Нунцианте

В ролях: Кекко Дзалоне, Элеонора Джованарди, Соня Бергамаско, Маурицио Микели, Людовика Модуньо

Неунывающий Кекко пятнадцать лет своей жизни отдал госслужбе, но его вдруг решили уволить. А так как законных способов это сделать не было, начальство решило создать ему невыносимые условия. Это оказалось очень сложно, даже на Северном полюсе Кекко отлично устроился и нашел любовь.

«Вышка»

Кадр из фильма «Вышка»

Дата выхода: 11 августа (Великобритания, США)

Жанр: триллер

Режиссер: Скотт Манн

В ролях: Грейс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган, Мейсон Гудинг, Джулия Пейс Митчелл, Джаспер Коул

Отважная Бекки решает покончить с экстремальными увлечениями, после того как погиб ее муж. Но в память о нем она хочет совершить последнее восхождение — на пик 600-метровой радиомачты, для того чтобы оттуда развеять его прах. На помощь она зовет подругу.

«Все ненавидят Йохана»

Кадр из фильма «Все ненавидят Йохана»

Дата выхода: 18 августа

Жанр: комедия

Режиссер: Халлвар Витсе

В ролях: Пол Сверре Валхейм Хаген, Ингрид Больсё Бердаль, Ине Ф. Янсен, Пол-Оттар Хага, Джон Брунгот, Ингунн Беате Ёйен, Ви Вимолмал, Херман Сабадо

Йохан рано остался без родителей, но в родной деревне его не только не пожалели, а еще и искренне невзлюбили. И было за что. Парень поджигал все что только можно, а однажды сжег пенсионный чек бабушки. На свою беду Йохан влюбился в местную красавицу, да так сильно, что спустя годы вернется из Америки просить ее руки.

«Неубиваемый»

Кадр из фильма «Неубиваемый»

Дата выхода: 18 августа (Канада)

Жанр: боевик

Режиссер: Джэймс Клэйтон

В ролях: Винни Джонс, Лина Лекомпт, Гленн Эннис, Филип Грэйнджер, Лори Триоло, Джеймс Клэйтон