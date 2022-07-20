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3 часа назад

HBO представил трейлер сериала «Дом дракона»

Слово и Дело

Полноценный трейлер сериала «Дом дракона» появился в Сети. Ролик опубликован на YouTube-канале Amediateka.

HBO представил трейлер сериала «Дом дракона»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Проект является приквелом многосерийного фильма «Игра престолов». В основу сюжета легли события, развернувшиеся за 200 лет до оригинальной истории. Главными героями ленты является семья Таргариенов, которые пытаются сохранить бразды правления Семью Королевствами в своих руках на фоне гражданской войны.

Шоураннерами киноленты выступили Мигель Сапочник и Райан Кондал, работавшие над «Игрой престолов». Сериал снят по роману писателя Джорджа Мартина «Пламя и кровь»..

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