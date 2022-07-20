HBO представил трейлер сериала «Дом дракона»

Проект является приквелом многосерийного фильма «Игра престолов». В основу сюжета легли события, развернувшиеся за 200 лет до оригинальной истории. Главными героями ленты является семья Таргариенов, которые пытаются сохранить бразды правления Семью Королевствами в своих руках на фоне гражданской войны.