HBO представил трейлер сериала «Дом дракона»

Полноценный трейлер сериала «Дом дракона» появился в Сети. Ролик опубликован на YouTube-канале Amediateka.
Проект является приквелом многосерийного фильма «Игра престолов». В основу сюжета легли события, развернувшиеся за 200 лет до оригинальной истории. Главными героями ленты является семья Таргариенов, которые пытаются сохранить бразды правления Семью Королевствами в своих руках на фоне гражданской войны.
Шоураннерами киноленты выступили Мигель Сапочник и Райан Кондал, работавшие над «Игрой престолов». Сериал снят по роману писателя Джорджа Мартина «Пламя и кровь»..