Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

«Шукшина — хайпожорка»: что думают о высказываниях актрисы ее коллеги

Popcake.tv

Актриса и телеведущая Мария Шукшина неоднократно пытается внести коррективы в мир современного шоу-бизнеса, начиная от понятий о патриотизме в непростое время до заявлений о необходимости сохранить общество традиционным. А именно, перестать обращать столько внимания на представителей ЛГБТ, а некоторых и вовсе запретить на экранах, чтобы публика не видела в этих людях кумиров.

«Шукшина — хайпожорка»: что думают о высказываниях актрисы ее коллеги
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В частности, она предложила убрать с ТВ Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, но против такой концепции высказались многие коллеги селебрити. Например, журналист Павел Мавриди в беседе с порталом BLITZ+ отметил, что в настоящее время в шоубизе около 90% людей с нетрадиционной ориентацией, что вполне объяснимо, ведь это творческая и достаточно непростая в своем роде сфера деятельности. К тому же, по его мнению, осуждать человека такого высокого уровня, как Филлип — это, как минимум, недостойно.

«Шукшина — хайпожорка. У нее ролей нет, вот и приходится обсуждать ЛГБТ в своем блоге. Киркоров достиг такого уровня, что опускаться до Шукшиной ему низко, мерзко. Из-за таких, как Шукшина, их реально затравят. Они соберут чемоданы и уедут „в отпуск“, сами того не желая»,

— высказывает свою точку зрения Павел.

Фильмы,Давид Манукян,Мария Шукшина,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители