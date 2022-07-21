«Шукшина — хайпожорка»: что думают о высказываниях актрисы ее коллеги

Актриса и телеведущая Мария Шукшина неоднократно пытается внести коррективы в мир современного шоу-бизнеса, начиная от понятий о патриотизме в непростое время до заявлений о необходимости сохранить общество традиционным. А именно, перестать обращать столько внимания на представителей ЛГБТ, а некоторых и вовсе запретить на экранах, чтобы публика не видела в этих людях кумиров.

В частности, она предложила убрать с ТВ Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, но против такой концепции высказались многие коллеги селебрити. Например, журналист Павел Мавриди в беседе с порталом BLITZ+ отметил, что в настоящее время в шоубизе около 90% людей с нетрадиционной ориентацией, что вполне объяснимо, ведь это творческая и достаточно непростая в своем роде сфера деятельности. К тому же, по его мнению, осуждать человека такого высокого уровня, как Филлип — это, как минимум, недостойно.