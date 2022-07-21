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51 минуту назад

Вышел полноценный трейлер сериала «Дом дракона» от HBO

runews24.ru

Видеоролик на английском языке можно посмотреть здесь. Также дублированную версию трейлера показала «Амедиатека». В сервисе сериал выйдет 22 августа.

Вышел полноценный трейлер сериала «Дом дракона» от HBO
Фото: runews24.rurunews24.ru

Авторы «Дома дракона» ранее рассказывали, что действие в ленте будет происходить за сотни лет до событий в «Игре престолов». Новый проект основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Главные роли в сериале исполнили Пэдди Консидайн – король Визерис I, Эмма ДʼАрси – Рейнира Таргариен, Мэтт Смит – принц Деймон, Рис Иванс – Отто Хайтауэр и Оливия Кук, которая сыграла Алисенту Хайтауэр.

Напомним, что ранее главный директор по контенту HBO Кейси Блойс рассказал о том, какие идеи для приквелов «Игры престолов» не одобрили.

Фильмы,Игра престолов,Оливия Кук,Мэтт Смит,Джордж Мартин,
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