Вышел полноценный трейлер сериала «Дом дракона» от HBO

Видеоролик на английском языке можно посмотреть здесь. Также дублированную версию трейлера показала «Амедиатека». В сервисе сериал выйдет 22 августа.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Авторы «Дома дракона» ранее рассказывали, что действие в ленте будет происходить за сотни лет до событий в «Игре престолов». Новый проект основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Главные роли в сериале исполнили Пэдди Консидайн – король Визерис I, Эмма ДʼАрси – Рейнира Таргариен, Мэтт Смит – принц Деймон, Рис Иванс – Отто Хайтауэр и Оливия Кук, которая сыграла Алисенту Хайтауэр.