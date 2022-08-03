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42 минуты назад

Кадр дня: как Стэйтем чуть не погиб на съемках фильма «Неудержимые 3»

Мария Кимакович

Актерская профессия не только интересна и популярна, но порой весьма и весьма опасна. Часто артистам приходится выполнять в кадре довольно сложные трюки и не всегда знаменитостей по разным причинам заменяют каскадеры. Некоторые актеры сами отказываются от дублеров, предпочитая сами полностью отыграть роль, другим какие-то трюки кажутся не слишком опасными, и они соглашаются выполнить их. Но даже самые, казалось бы, безобидные сцены порой могут привести к весьма неприятным последствиям.

Кадр дня: как Стэйтем чуть не погиб на съемках «Неудержимых 3»
Фото: Кадр из фильма "Неудержимые"Кадр из фильма "Неудержимые"

Так, трагедия чуть было не случилась на съемках фильма «Неудержимые 3» с известным актером Джейсоном Стэйтемом. По сюжету, его герой ведет грузовик по берегу моря. Казалось бы, ничего опасного и необычного, сколько таких кадров в кино! Но у огромного грузовика в какой-то момент отказали тормоза, в результате чего автомобиль вместе с находящимся в нем актером рухнул с края обрыва в воду.

Через открытые окна кабина машины стремительно начала наполняться водой. Лишь быстрые и четкие действия актера и своевременная помощь спасателей смогли предотвратить трагедию.

Фильмы,Неудержимые 3,Джейсон Стэйтем,
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