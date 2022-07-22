Братья Руссо рассказали о желании снять мюзикл с The Weeknd

Режиссеры Энтони и Джо Руссо хотят снять мюзикл с канадским певцом The Weeknd. О своем желании они рассказали в беседе с Rolling Stone.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Я бы хотел поработать с кем-то, кто хочет сделать экспериментальный мюзикл»,

— рассказал Джо Руссо.

Кинематографист также добавил, что они с братом уже обсуждали эту идею со многими артистами, в том числе и с The Weeknd.

«То, что он (The Weeknd — прим. «Ленты») сделал на Super Bowl, было потрясающим. Я бы хотел увидеть это в фильме»,

— добавил Руссо.