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1 час назад

Братья Руссо рассказали о желании снять мюзикл с The Weeknd

Lenta.ru

Режиссеры Энтони и Джо Руссо хотят снять мюзикл с канадским певцом The Weeknd. О своем желании они рассказали в беседе с Rolling Stone.

Братья Руссо рассказали о желании снять мюзикл с The Weeknd
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я бы хотел поработать с кем-то, кто хочет сделать экспериментальный мюзикл»,

— рассказал Джо Руссо.

Кинематографист также добавил, что они с братом уже обсуждали эту идею со многими артистами, в том числе и с The Weeknd.

«То, что он (The Weeknd — прим. «Ленты») сделал на Super Bowl, было потрясающим. Я бы хотел увидеть это в фильме»,

— добавил Руссо.

Последней работой режиссеров стала картина «Серый человек» с актерами Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях. Премьера состоится на Netflix 22 июля. Триллер считается самым дорогим проектом в истории стриминговой платформы с бюджетом в 200 миллионов долларов.

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