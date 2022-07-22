8 аниме, которые обязательно надо посмотреть

Азиатская кинокультура развивалась постепенно: сначала ей были увлечены лишь фанаты, но со временем на аниме обратили внимание и крупные зарубежные студии, и международные фестивали. В последние годы наблюдается тренд на популяризацию кино Турции, Индии, Кореи и Японии. Онлайн-кинотеатр KION представляет для наших читателей, подборку фильмов и сериалов, благодаря которой можно познакомиться с разными примерами азиатской анимации, которая уже покорила весь мир.
Одно из самых популярных аниме в типичном для Японии сеттинге европейского Средневековья с элементами фэнтези. В мире «Волчицы и пряностей» жители деревни освоили эффективные посевные технологии и больше не поклоняются богине урожая Холо. Поэтому она заскучала и решила вернуться на родину. Для этого она познакомится со странствующим торговцем Крафтом Лоуренсом, превратившись в девушку с лисьим хвостом и ушками.
Хаяо Миядзаки — один из основателей студии Ghibli, бог японской анимации, его каждый проект называют шедевром. «Унесенные призраками» 19 лет были самой кассовой картиной Японии, выиграли главный приз Берлинского кинофестиваля и получили премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм. Девочка Сэн вместе с родителями переезжает из мегаполиса в деревню, они путаются в дороге и находят город, населенный духами и божествами.
Философская картина об истоках жизни. Школьница средних классов Руки на летних каникулах приезжает приезжает к отцу, работающему в океанариуме. Там она знакомится с братьями Уми и Сорой, их 10 лет назад нашли дайверы около Филиппин, они не могут долго находиться на Солнце и понимают язык китов.
Идеальный фильм для женской аудитории с говорящим названием. На вокзале незнакомая девушка просит у Юны денег на проезд, обещает их вернуть, оставив в залог свой браслет. Испуганная Юна соглашается. На следующий день они встречаются и оказываются соседями, влюбленными в общих друзей.
В крупном токийском небоскребе произошел взрыв, но нет никаких жертв, людей заранее вывели из здания сами преступники. Они выкрали прототип атомной бомбы и угрожают его взорвать, если власти не расшифруют их послания и не откроют свои тайны обществу.
Режиссер фильма Макото Синкай в Японии считается вторым режиссером после Хаяо Миядзаки. Многие знают о его хитах «Твое имя» (2016) и «Дитя погоды» (2019), но особо внимания заслуживает полный японской поэзии «Сад изящных слов». 15-летний Такао мечтает стать обувным мастером, в дождливые дни он прогуливает школу, приходит в парк и рисует макеты изделий. Там он встречает молчаливую женщину Юкио, она читает книги, пьет пиво и ест шоколад.
С Исао Такахатой Хаяо Миядзаки познакомился еще в начале карьеры, у них разные творческие методы: Миядзаки последовательно усложняет свои миры, Такахата же экспериментирует с жанрами и техниками анимации. Его «Еще вчера» — тихая драма о женщине Таеко, которая перед важным решением в жизни вспоминает свое прошлое, отношения со строгими родителями и первую влюбленность.
Хиромаса Енэбаяси — один из лучших аниматоров Ghibli, которому Миядзаки хотел передать управление студией, но Хиромаса создал свою студию Ponoc. Еще под крылом великого мастера он создал мирую картину о взрослении «Воспоминания о Марни». У двенадцатилетней девочки Анны плохое здоровье, поэтому каждое лето она проводит в деревне. Ей не интересны дети ее возраста, ее больше увлекает живопись. Жизнь Анны меняется, когда она встречает красивую девушку, живующую в шикарном особняке на острове.