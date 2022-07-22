Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+32° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
3 часа назад

В России выйдет фильм «Кентавр» — боевик о таксисте-инвалиде в духе «Драйва»

Чемпионат.comиещё 1

ID Production представила экшн-триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм расскажет об одной ночи таксиста-инвалида, который воспринимает автомобиль как продолжение своего тела. Водитель знакомится с эскортницей Лизой, которой угрожают какие-то опасные люди. Главный герой решается помочь девушке, что в итоге полностью меняет его жизнь. Источниками вдохновения авторы называют фильмы «Драйв», «Таксист», «Текст» и «Брат».

В России выйдет фильм «Кентавр»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помимо Юры Борисова в ленте снимаются Анастасия Талызина («Патриот»), Сергей Гилев («1941. Крылья над Берлином») и Григорий Верник («Мамы чемпионов»). Режиссёром выступит дебютант Кирилл Кемниц. Продюсером картины стал Илья Найшуллер — постановщик «Никто» и «Хардкора».

Бюджет фильма составил около 110 млн рублей — но для досъёмок создателям необходимо ещё 50 млн. Если всё пойдёт по плану, то фильм должен выйти во второй половине 2023 года.

Фильмы,Таксист,Патриот,Брат,Хардкор,Кирилл Кемниц,Сергей Гилев,Григорий Верник,Илья Найшуллер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители