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1 час назад

Топ-5 фильмов о курортных романах

Popcake.tv

Близняшки Валерия и Ангелина Щеголь, а в интернет-пространстве Twixi Twins — настоящие фанаты кино и сериалов. Они знают все новинки, а классику могут процитировать без раздумий. Попросили девушек составить для нас список лучших фильмов и сериалов о курортных романах. Все-таки лето на дворе!

Топ-5 фильмов о курортных романах
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Грязные танцы»

Видео дня

Мировая классика, которую должен посмотреть каждый! Солнце, страсть, любовь и, конечно же, танцы! От просмотра фильма лето становится еще жарче! Готовы постоянно его пересматривать! Танец ради любви, любовь ради танца — неужели это может когда-то надоесть? Посмотрите, насладитесь. Выключите и ещё раз посмотрите. Втянетесь так же, как и мы… Даже сюжет не будем раскрывать!

«Любовь и голуби»

Это классика, которая очень полюбилась всем. Наверняка каждый из вас смотрел эту картину хотя раз в жизни. Фильм очень цепляет своей легкостью и добротой. Это лиричная комедия о сибиряке, который поехал отдохнуть на юг и встретил там свою любовь, а дома у него остались его жена и дети!

«Этот неловкий момент»

Какой-то по-особенному летний и атмосферный фильм с интересным и необычным сюжетом. Два лучших друга со своими дочерьми проводят отпуск на Ривьере. Но неожиданно 42-летний отец влюбляется в 17-летнюю дочь своего друга! Отец дочери строг и суров — грозится пристрелить любого, кто подойдет к ней ближе, чем на шаг. И он не знает про этот тайный роман! А что произошло дальше и чем все закончилось, узнаешь, когда посмотришь этот фильм!

«Во власти стихии»

Эта картина основана на реальных событиях! В одном из путешествий знакомятся девушка и парень, которые влюбляются в друг друга и решаются вместе отправится в плавание на корабле. В начале вы окунаетесь в атмосферу спокойствия, безмятежности, красивых пейзажей и искренних чувств. А потом пару настигает шторм, который разделяет их жизнь на до и после.

«Ешь, молись, люби»

Этот фильм — потрясающая история о жизненных ценностях, о самосознании, о внутреннем мире и о человеческой силе. Он о тех, у кого есть душа… Замужняя девушка понимает, что живет не своей жизнью и после болезненного развода отправляется в путешествие, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. Фильм заставляет ещё больше любить жизнь, мир и людей, ведь именно любовь делает нас поистине счастливыми!

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