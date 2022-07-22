Топ-5 фильмов о курортных романах

Близняшки Валерия и Ангелина Щеголь, а в интернет-пространстве Twixi Twins — настоящие фанаты кино и сериалов. Они знают все новинки, а классику могут процитировать без раздумий. Попросили девушек составить для нас список лучших фильмов и сериалов о курортных романах. Все-таки лето на дворе!

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Грязные танцы»

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Мировая классика, которую должен посмотреть каждый! Солнце, страсть, любовь и, конечно же, танцы! От просмотра фильма лето становится еще жарче! Готовы постоянно его пересматривать! Танец ради любви, любовь ради танца — неужели это может когда-то надоесть? Посмотрите, насладитесь. Выключите и ещё раз посмотрите. Втянетесь так же, как и мы… Даже сюжет не будем раскрывать!

«Любовь и голуби»

Это классика, которая очень полюбилась всем. Наверняка каждый из вас смотрел эту картину хотя раз в жизни. Фильм очень цепляет своей легкостью и добротой. Это лиричная комедия о сибиряке, который поехал отдохнуть на юг и встретил там свою любовь, а дома у него остались его жена и дети!

«Этот неловкий момент»

Какой-то по-особенному летний и атмосферный фильм с интересным и необычным сюжетом. Два лучших друга со своими дочерьми проводят отпуск на Ривьере. Но неожиданно 42-летний отец влюбляется в 17-летнюю дочь своего друга! Отец дочери строг и суров — грозится пристрелить любого, кто подойдет к ней ближе, чем на шаг. И он не знает про этот тайный роман! А что произошло дальше и чем все закончилось, узнаешь, когда посмотришь этот фильм!

«Во власти стихии»

Эта картина основана на реальных событиях! В одном из путешествий знакомятся девушка и парень, которые влюбляются в друг друга и решаются вместе отправится в плавание на корабле. В начале вы окунаетесь в атмосферу спокойствия, безмятежности, красивых пейзажей и искренних чувств. А потом пару настигает шторм, который разделяет их жизнь на до и после.

«Ешь, молись, люби»