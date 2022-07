15 лучших ролей Райана Гослинга

Райан Гослинг начал свою карьеру в 12 лет: вместе с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком и Кристиной Агилерой он выступал в танцевально-музыкальном шоу «The Mickey Mouse Club». С возрастом Гослинг охладел к музыке и переключился на кино. За 20-летнюю карьеру он добился больших успехов на экране, пройдя путь от слащавой звезды ромкомов до фаворита лучших режиссеров современности. «Газета.Ru» рассказывает об эволюции актера.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Молодость Геракла"/ "Young Hercules", 1998–1999

В середине 90-х Гослинг снимался на телевидении в основном в эпизодических ролях в подростковых сериалах. Первым заметным успехом для него стал проект "Молодость Геракла" — приквел "Удивительных странствий Геракла". И хотя само шоу получилось вторичным по отношению к оригиналу, для Гослинга это была первая главная роль, открывшая перед ним другие двери.

"Фанатик"/ "The Believer", 2001

Настоящий прорыв в карьере молодого актера случился с выходом авторской драмы Дэнни Баллинте "Фанатик". Райан исполнил сложную и амбивалентную роль еврейского юноши, который пытается отречься от своих корней и присоединяется к неонацистской группировке. Разрываемый надвое желаниями быть частью родной общины и уничтожить ее, главный герой проходит трагический путь к себе настоящему.

"Отсчет убийств"/ "Murder by Numbers", 2002/

"Соединенные штаты Лиланда"/ "The United States of Leland", 2003

Следующие картины только закрепили за Гослингом амплуа надломленного антагониста: в криминальном триллере "Отсчет убийств" он сыграл убивающего от тоски маньяка, а в "Соединенных штатах Лиланда" — почти Раскольникова. Его герой - забитый подросток - внезапно совершает чудовищное преступление, причины которого не ясны окружающим. Легендарный кинокритик Роджер Эбберт назвал "Соединенные штаты Лиланда" "фильмом морального беспокойства", - через 10 лет этот термин войдет в обиход русскоязычной кинокритики.

"Дневник памяти"/ "The Notebook", 2004

Устав играть социофобов и аутсайдеров, Гослинг сделал ставку на более светлое (и потенциально успешное кино). "Дневник памяти" — экранизация одноименного романа Николаса Спаркса. В картине Райан исполнил роль скромного на слова, но щедрого на чувства фронтовика Ноя, пытающегося заново добиться взаимности от некогда любившей его девушки. И хотя от серьезных критиков картина получила разве что награду MTV в категории "Лучший экранный поцелуй", успех ленты в мировом прокате сложно переоценить. Подкреплял его и возникший на съемках роман между Гослингом и Рэйчел Макадамс.

"Останься"/ "Stay", 2005

В драме-лабиринте Марка Форстера Гослинг исполнил роль неуравновешенно студента, который чудом выжил в автокатастрофе и уверяет, что отныне может слышать голоса умерших. Несмотря на то, что главные роли в картине сыграли Юэн Макгрегор и Наоми Уоттс, убедительный в своем надломе Райан Гослинг буквально украл фильм. Тогда стало понятно, что актер явно целится на "Оскар" и не готов размениваться на роли в слащавых ромкомах, от которых у него не было отбоя после успеха "Дневника памяти".

"Полу-Нельсон"/ "Half Nelson", 2006

От слов — к действиям. В следующем году на экраны вышла драма "Полу-Нельсон" (название отсылает к одноименному приему в борьбе), принесшая Гослингу первую номинацию на "Оскар", а также премии Гильдии киноактеров США. Актер исполнил роль школьного учителя, чья жизнь и личные связи полностью разрушены из-за наркотиков. О нездоровой зависимости педагога узнает его ученица — также дисфункциональная личность, неспособная упорядочить свою жизнь.

"Перелом"/ "Fracture", 2007

"Ларс и настоящая девушка"/ "Lars and the Real Girl", 2007

Годом позже на экраны вышли сразу две крепкие и совершенно разные картины с участием актера. В юридической драме "Перелом" Гослинг разыграл на экране сложную и опасную дуэль умов с героем Энтони Хопкинса. А вот в драмеди "Ларс и настоящая девушка" Гослинг вернулся к своему любимому типу психологически сломленных героев. Его персонаж Ларс страдает от избыточной тревожности, которая препятствует его сближению с окружающими людьми, а со временем выливается в бредовое расстройство. Мужчина заказывает секс-куклу, которую пытается социализировать, выдавая за свою невесту. И пока близкие Ларса в панике обращаются за советом к психологу, сам герой счастлив от того, как реализовался его план. Эта роль не просто закрепила за Гослингом репутацию мультижанрового актера, но и принесла первую номинацию на "Золотой глобус".

"Валентинка"/ "Blue Valentine", 2010

В новое десятилетие Гослинг вошел с трагической мелодрамой "Валентинка" о том, что всякая любовь может иссякнуть, а отношения — обернуться пыткой. Картина ни за что бы не получилась настолько пронзительной, если бы не прекрасный дуэт Райана Гослинга и Мишель Уильямс, под которых изначально и был написан сценарий. Тихая, почти бергмановская трагедия о крахе отношений обошлась создателям всего в $1 млн и собрала в мире почти $13 млн — скромно по голливудским меркам, но есть ощущение, что создатели и актеры старались ради идеи, а не гонораров.

"Драйв"/ "Drive", 2011

"Мартовские иды"/ "The Ides of March", 2011

"Эта дурацкая любовь"/ "Crazy, Stupid, Love.", 2011

2011 год становится для Гослинга суперуспешным. На экраны один за другим вышли "Драйв", "Мартовские иды" и "Эта дурацкая любовь" — непохожие друг на друга истории, в которых равно органично раскрылся актер. Нео-нуарный "Драйв" Николаса Виндинг Рефна сделал Гослинга частью массовой культуры десятых, политический триллер Джорджа Клуни "Мартовские иды" помог укрепить позиции актера в авторском кино, а "Эта дурацкая любовь" породила не просто массу мемов с Райаном, но и напомнила о его способности балансировать между самыми разными жанрами.

"Только бог простит"/ "Only God Forgives", 2012

"Место под соснами"/ "The Place Beyond the Pines", 2012

В 2012 году Гослинг продолжил сотрудничество с Рефном в криминальном триллере "Только Бог простит" — менее цельном и успешном, чем "Драйв", но превосходящем его в визуальной части. Также актер снялся в детективной драме "Место под соснами" — картине, подарившей ему знакомство с будущей спутницей жизни — Евой Мендес. Гослинг исполнил в драме роль мотокаскадера, который решается на ограбление банка, желая обеспечить свою семью. Разумеется, хождение по краю лезвия оборачивается провалом, а на след главного героя выходит дотошный полицейский (Брэдли Купер), не готовый проиграть. В год выхода "Место под соснами" было включено в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.

"Как поймать монстра"/ "Lost River", 2014 — режиссерская работа

В 2014 году состоялась премьера режиссерского дебюта Гослинга под названием "Как поймать монстра", в которую он пригласил своих коллег по "Месту под соснами" и "Драйву": Еву Мендес, Сема Мендельсона и Кристину Хендрикс. Это мистический триллер в духе Дэвида Линча о вымирающем городке Лост-Ривер, жители которого пытаются выжить и вырваться из проклятого места. Мировая премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, а сам фильм получил смешанные отзывы критиков. Многие отметили насмотренность Гослинга как автора — в его дебюте нашлось место ярким элементами культовых картин прошлого. Но самого актера подвело чувство меры: сюжет оказался настолько запутан, а смысл так просел в тени изящного видеоряда, что в самой истории было невозможно разобраться.

"Игра на понижение"/ "The Big Short", 2015

Эксцентричная драма-капустник Адама Маккея, собравшего целый свет голливудских звезд. В кадре вместе с Гослингом блистали Кристиан Бейл, Брэд Питт, Стив Карелл, Мариса Томей. Фильм рассказывает об ипотечном финансовом кризисе 2007-2008 гг. Картина получила по пять номинаций на "Оскар" и премию британской киноакадемии BAFTA, а также три номинации на "Золотой глобус". Роль героя Гослинга, сделавшего дешевый автозагар экономиста, сводилась к тому, чтобы вынести вердикт концу нулевых: мир стоит на пороге краха, но тем, кто за это ответственен, ничего не будет.

"Ла-Ла Ленд"/ "La La Land", 2016

"Славные парни"/ "The Nice Guys", 2016

В 2016 году вышел "Ла-Ла Ленд", и, кажется, весь мир снова по уши влюбился в мюзиклы. В музыкальной драме Дэмьена Шазелла Гослинг и Эмма Стоун воссоединились на экране в третий раз (после "Этой дурацкой любви" и "Охоте на гангстеров"). Они сыграли влюбленную пару, чьи чувства не выдерживают испытания личным амбициями. Она — талантливая актриса, мечтающая покорить Голливуд. Он — одаренный музыкант, которому выпадает шанс последовать за мечтой. Вместе они прожили красивую историю любви, но были вынужденный проститься. Фильм подарил Райану вторую в карьере номинацию на "Оскар" и первый "Золотой глобус". Со сцены последнего актер произнес трогательную речь, в которой поблагодарил свою любимую женщину Еву Мендес, вынужденную на время его съемок взять на себя большую часть хлопот по воспитанию их дочерей и заботу о болеющем раком брате. Если экранный герой Райана не сумел оценить жертву любимой девушки, сам актер трезво осознал цену своего успеха.

"Бегущий по лезвию 2049"/ "Blade Runner 2049", 2017

Масштабное фэнтези Дени Вильнева из вселенной "Бегущего по лезвию". По сюжету герой Гослинга — полицейский-репликант, который в футуристичном Лос-Анджелесе будущего должен разыскать Рика Декарда, персонажа Харрисона Форда из оригинального фильма. Гослинг делает в этой картине то, что умеет лучше всего: задумчиво смотрит вдаль, всматривается в пустоту, пока она всматривается в него, бродит по опустевшим улицам под саундтрек Ханса Циммера и готовится проститься с жизнью в любой момент. Флегматичные герои-аутсайдеры — главный конек актера, который и в реальной жизни сторониться лишней публичности, а на вопросы о личном предпочитает отшучиваться.

"Человек на Луне"/ "First Man", 2018