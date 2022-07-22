15 лучших ролей Райана Гослинга

Райан Гослинг начал свою карьеру в 12 лет: вместе с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком и Кристиной Агилерой он выступал в танцевально-музыкальном шоу «The Mickey Mouse Club». С возрастом Гослинг охладел к музыке и переключился на кино. За 20-летнюю карьеру он добился больших успехов на экране, пройдя путь от слащавой звезды ромкомов до фаворита лучших режиссеров современности. «Газета.Ru» рассказывает об эволюции актера.
В середине 90-х Гослинг снимался на телевидении в основном в эпизодических ролях в подростковых сериалах. Первым заметным успехом для него стал проект "Молодость Геракла" — приквел "Удивительных странствий Геракла". И хотя само шоу получилось вторичным по отношению к оригиналу, для Гослинга это была первая главная роль, открывшая перед ним другие двери.
Настоящий прорыв в карьере молодого актера случился с выходом авторской драмы Дэнни Баллинте "Фанатик". Райан исполнил сложную и амбивалентную роль еврейского юноши, который пытается отречься от своих корней и присоединяется к неонацистской группировке. Разрываемый надвое желаниями быть частью родной общины и уничтожить ее, главный герой проходит трагический путь к себе настоящему.
Следующие картины только закрепили за Гослингом амплуа надломленного антагониста: в криминальном триллере "Отсчет убийств" он сыграл убивающего от тоски маньяка, а в "Соединенных штатах Лиланда" — почти Раскольникова. Его герой - забитый подросток - внезапно совершает чудовищное преступление, причины которого не ясны окружающим. Легендарный кинокритик Роджер Эбберт назвал "Соединенные штаты Лиланда" "фильмом морального беспокойства", - через 10 лет этот термин войдет в обиход русскоязычной кинокритики.
Устав играть социофобов и аутсайдеров, Гослинг сделал ставку на более светлое (и потенциально успешное кино). "Дневник памяти" — экранизация одноименного романа Николаса Спаркса. В картине Райан исполнил роль скромного на слова, но щедрого на чувства фронтовика Ноя, пытающегося заново добиться взаимности от некогда любившей его девушки. И хотя от серьезных критиков картина получила разве что награду MTV в категории "Лучший экранный поцелуй", успех ленты в мировом прокате сложно переоценить. Подкреплял его и возникший на съемках роман между Гослингом и Рэйчел Макадамс.
В драме-лабиринте Марка Форстера Гослинг исполнил роль неуравновешенно студента, который чудом выжил в автокатастрофе и уверяет, что отныне может слышать голоса умерших. Несмотря на то, что главные роли в картине сыграли Юэн Макгрегор и Наоми Уоттс, убедительный в своем надломе Райан Гослинг буквально украл фильм. Тогда стало понятно, что актер явно целится на "Оскар" и не готов размениваться на роли в слащавых ромкомах, от которых у него не было отбоя после успеха "Дневника памяти".
От слов — к действиям. В следующем году на экраны вышла драма "Полу-Нельсон" (название отсылает к одноименному приему в борьбе), принесшая Гослингу первую номинацию на "Оскар", а также премии Гильдии киноактеров США. Актер исполнил роль школьного учителя, чья жизнь и личные связи полностью разрушены из-за наркотиков. О нездоровой зависимости педагога узнает его ученица — также дисфункциональная личность, неспособная упорядочить свою жизнь.
Годом позже на экраны вышли сразу две крепкие и совершенно разные картины с участием актера. В юридической драме "Перелом" Гослинг разыграл на экране сложную и опасную дуэль умов с героем Энтони Хопкинса. А вот в драмеди "Ларс и настоящая девушка" Гослинг вернулся к своему любимому типу психологически сломленных героев. Его персонаж Ларс страдает от избыточной тревожности, которая препятствует его сближению с окружающими людьми, а со временем выливается в бредовое расстройство. Мужчина заказывает секс-куклу, которую пытается социализировать, выдавая за свою невесту. И пока близкие Ларса в панике обращаются за советом к психологу, сам герой счастлив от того, как реализовался его план. Эта роль не просто закрепила за Гослингом репутацию мультижанрового актера, но и принесла первую номинацию на "Золотой глобус".
В новое десятилетие Гослинг вошел с трагической мелодрамой "Валентинка" о том, что всякая любовь может иссякнуть, а отношения — обернуться пыткой. Картина ни за что бы не получилась настолько пронзительной, если бы не прекрасный дуэт Райана Гослинга и Мишель Уильямс, под которых изначально и был написан сценарий. Тихая, почти бергмановская трагедия о крахе отношений обошлась создателям всего в $1 млн и собрала в мире почти $13 млн — скромно по голливудским меркам, но есть ощущение, что создатели и актеры старались ради идеи, а не гонораров.
2011 год становится для Гослинга суперуспешным. На экраны один за другим вышли "Драйв", "Мартовские иды" и "Эта дурацкая любовь" — непохожие друг на друга истории, в которых равно органично раскрылся актер. Нео-нуарный "Драйв" Николаса Виндинг Рефна сделал Гослинга частью массовой культуры десятых, политический триллер Джорджа Клуни "Мартовские иды" помог укрепить позиции актера в авторском кино, а "Эта дурацкая любовь" породила не просто массу мемов с Райаном, но и напомнила о его способности балансировать между самыми разными жанрами.
В 2012 году Гослинг продолжил сотрудничество с Рефном в криминальном триллере "Только Бог простит" — менее цельном и успешном, чем "Драйв", но превосходящем его в визуальной части. Также актер снялся в детективной драме "Место под соснами" — картине, подарившей ему знакомство с будущей спутницей жизни — Евой Мендес. Гослинг исполнил в драме роль мотокаскадера, который решается на ограбление банка, желая обеспечить свою семью. Разумеется, хождение по краю лезвия оборачивается провалом, а на след главного героя выходит дотошный полицейский (Брэдли Купер), не готовый проиграть. В год выхода "Место под соснами" было включено в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
В 2014 году состоялась премьера режиссерского дебюта Гослинга под названием "Как поймать монстра", в которую он пригласил своих коллег по "Месту под соснами" и "Драйву": Еву Мендес, Сема Мендельсона и Кристину Хендрикс. Это мистический триллер в духе Дэвида Линча о вымирающем городке Лост-Ривер, жители которого пытаются выжить и вырваться из проклятого места. Мировая премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, а сам фильм получил смешанные отзывы критиков. Многие отметили насмотренность Гослинга как автора — в его дебюте нашлось место ярким элементами культовых картин прошлого. Но самого актера подвело чувство меры: сюжет оказался настолько запутан, а смысл так просел в тени изящного видеоряда, что в самой истории было невозможно разобраться.
Эксцентричная драма-капустник Адама Маккея, собравшего целый свет голливудских звезд. В кадре вместе с Гослингом блистали Кристиан Бейл, Брэд Питт, Стив Карелл, Мариса Томей. Фильм рассказывает об ипотечном финансовом кризисе 2007-2008 гг. Картина получила по пять номинаций на "Оскар" и премию британской киноакадемии BAFTA, а также три номинации на "Золотой глобус". Роль героя Гослинга, сделавшего дешевый автозагар экономиста, сводилась к тому, чтобы вынести вердикт концу нулевых: мир стоит на пороге краха, но тем, кто за это ответственен, ничего не будет.
В 2016 году вышел "Ла-Ла Ленд", и, кажется, весь мир снова по уши влюбился в мюзиклы. В музыкальной драме Дэмьена Шазелла Гослинг и Эмма Стоун воссоединились на экране в третий раз (после "Этой дурацкой любви" и "Охоте на гангстеров"). Они сыграли влюбленную пару, чьи чувства не выдерживают испытания личным амбициями. Она — талантливая актриса, мечтающая покорить Голливуд. Он — одаренный музыкант, которому выпадает шанс последовать за мечтой. Вместе они прожили красивую историю любви, но были вынужденный проститься. Фильм подарил Райану вторую в карьере номинацию на "Оскар" и первый "Золотой глобус". Со сцены последнего актер произнес трогательную речь, в которой поблагодарил свою любимую женщину Еву Мендес, вынужденную на время его съемок взять на себя большую часть хлопот по воспитанию их дочерей и заботу о болеющем раком брате. Если экранный герой Райана не сумел оценить жертву любимой девушки, сам актер трезво осознал цену своего успеха.
Масштабное фэнтези Дени Вильнева из вселенной "Бегущего по лезвию". По сюжету герой Гослинга — полицейский-репликант, который в футуристичном Лос-Анджелесе будущего должен разыскать Рика Декарда, персонажа Харрисона Форда из оригинального фильма. Гослинг делает в этой картине то, что умеет лучше всего: задумчиво смотрит вдаль, всматривается в пустоту, пока она всматривается в него, бродит по опустевшим улицам под саундтрек Ханса Циммера и готовится проститься с жизнью в любой момент. Флегматичные герои-аутсайдеры — главный конек актера, который и в реальной жизни сторониться лишней публичности, а на вопросы о личном предпочитает отшучиваться.
Вторая совместная работа Гослинга и режиссера Шазелла. На этот раз актер исполнил роль американского космонавта Нила Армстронга — первого человека, ступившего на Луну. Гослинг создал портрет героя, на которого равнялся весь мир, но которому было мучительно сложно разобраться с собственным горем, — за несколько лет до покорения Луны у него умерла маленькая дочь. После выхода "Человека на Луне" актер взял перерыв в карьере длиною в несколько лет. Но 2022 год становится для Гослинга годом камбэка. Уже вышел самый дорогой фильм Netflix — боевик братьев Руссо "Серый человек", в котором актер снялся вместе с Крисом Эвансом. А в следующем году состоится премьера картины "Барби", в которой Райану досталась роль Кена. И хотя авторы не раскрывают подробностей сюжета, сам Гослинг настаивает, что его персонаж — трагическая фигура, а пестрый фильм о самой известной кукле в мире - обманет наши самые смелые ожидания.