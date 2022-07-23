Вышел «Черный телефон» по рассказу сына Стивена Кинга

В сети вышел «Черный телефон» — хоррор режиссера «Доктора Стрэнджа» Скотта Дерриксона, в основу которого лег написанный сыном Стивена Кинга Джо Хиллом рассказ. «Лента.ру» рассказывает, почему этот фильм обязательно понравится как поклонникам писательской династии, так и фанатам «Очень странных дел».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

1978 год, пригород Денвера. Пьющий вдовец Терренс (Джереми Дэвис) в ежовых рукавицах растит двоих детей — старшего Финни (Мэйсон Темз) и его сестру Гвен (Мадлен Макгроу). Гвен — более бойкая, и унаследовала от матери дар вещих снов. Финни, напротив, забитый ребенок, над которым издеваются в школе. Помимо злобных школьников для мальчика представляет опасность загадочный маньяк, прозванный Граббером. Стены по дороге в школу увешаны портретами пропавших подростков — и Финни опасается стать следующим. Действительно, однажды путь ему преграждает черный фургон, из которого вываливается патлатый мужчина со связкой черных шариков и просит помочь. В себя мальчик придет в сыром подвале, где из всей мебели один лишь черный телефонный аппарат. Граббер (Итан Хоук), предпочитающий скрывать лицо под разнообразными масками, сообщит, что телефон не работает, но как только он выйдет за дверь, раздастся звонок.

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Ренессанс хоррора в духе киностудии A24 («Солнцестояние», «Реинкарнация», недавний «Род мужской») уже давно не новость, однако монополизировать жанр его деконструкторам, к счастью, пока не удалось. На пути стоит конкурирующая компания Blumhouse («Судная ночь», «Паранормальное явление»), в отличие от A24 делающая ставку на классические жанровые схемы. Неслучайно недавно именно Blumhouse вложилась в перезапуск «Хэллоуина», благословленный самим Джоном Карпентером. «Черный телефон» — главный в нынешнем году хит компании, ее обновленная визитная карточка, изготовленная на сей раз при поддержке сразу нескольких звезд.

До сих пор далеко не все зрители, увидев в титрах Джо Хилл, понимают, что за намеренно невзрачным именем стоит сын Стивена Кинга, успевший к пятидесяти годам заработать и собственную репутацию. У Хилла свой авторский почерк, но не стесняется он при необходимости заимствовать и находки великого отца. Именно отсюда в «Черном телефоне» общая коллизия, опрокинутая в ретро, отсюда сны, видения, абьюзивные родители — Кинг писал про такие вещи, пока это еще не стало мейнстримом. Главное же, что удается передать Хиллу, — никто так, как его отец, не писал про детство. Не ощущал с такой остротой его ослепительную хрупкость.

Режиссер «Черного телефона» Скотт Дерриксон, в свою очередь, пожалуй, никакая не звезда — причем похоже, что аутсайдерского статуса он придерживается вполне сознательно. Первые картины в его фильмографии — «Синистер» и «Шесть демонов Эмили Роуз» — традиционные ужастики, сделанные без особых искр, но с явной любовью к жанру. Несколько лет назад Дерриксона непонятно как занесло в качестве шестеренки в механизм Marvel — так на свет появился первый «Доктор Стрэндж». Однако дальше дело не пошло, а сиквел поручили хоррор-маэстро Сэму Рэйми, который с задачей справился, как ни удивительно, похуже предшественника. Дерриксон же отправился в Blumhouse, чтобы вернуться к корням.

Одним из важнейших элементов этого возвращения стал Итан Хоук, для которого именно дерриксоновский «Синистер» стал одной из первых проб в новом амплуа. Романтический герой девяностых тогда предстал слегка обрюзгшим папашей, который становится жертвой древнего зла. Собственно, тот фильм десятилетней давности предъявил зрителям Хоука, который не боится быть похожим на пожилого хорька и вообще не стесняется выглядеть не только эксцентрично, но и слегка отталкивающе. В дальнейшем именно этот опыт, как видится из дня сегодняшнего, сделал Итана одним из самых пластичных и непредсказуемых американских актеров своего поколения. В «Черном телефоне» Хоук делает новый шаг в неизвестное: на протяжении всего фильма мы практически не видим его лица, скрытого маской. И надо сказать, что одними лишь глазами, голосом и пластикой тела он нагоняет вполне серьезной жути — о фильмах Ричарда Линклейтера или «Гаттаке» не вспоминаешь ни разу.

Впрочем, это отнюдь не бенефис одного актера. Дерриксон сумел воссоздать в кадре густую и едкую атмосферу американских семидесятых. С одной стороны — мачистский глэм от группы Sweet, с другой — полноводно разлитая в воздухе поствьетнамская безнадега. На школьный буллинг жаловаться не принято — как и на пьющих родителей. Объявившийся в городке маньяк не обязательно более опасен, чем одноклассники, готовые засветить в висок булыжником или даже раскрошить друг другу зубы голыми кулаками. Оно и неудивительно — все вокруг фанатеют от «Техасской резни бензопилой» и «Выхода дракона» с Брюсом Ли. «Черный телефон», впрочем, не увлекается натурализмом. Скорее здесь усилены приметы стиля «Очень странных дел» и кинговского же «Оно». Великий роман (и его не очень великие экранизации) здесь цитируются почти напрямую: дождь, желтый детский плащик, воздушные шарики — все это мы уже видели, но это совсем не недостаток.

Имитируя чужую стилистику, Дерриксон замечательно работает с актерами — особенно с детьми. Они изумительно подобраны, а сыгравший главную роль 15-летний Мейсон Темз и вовсе может стать большой звездой. В «Черном телефоне» именно он становится проводником по экранному миру для зрителя. Именно история его возмужания создает главное напряжение. Финни за сотню экранных минут проходит путь от зашуганного подростка до юноши, способного постоять за себя. Этот путь тоже многократно описан у Кинга-старшего, но оттого сюжет не становится менее актуален. Даже наоборот — именно он делает «Черный телефон» не только отличным хоррором, но и мастерской драмой взросления. К «Доктору Стрэнджу» и прочим героям в трико Дерриксону возвращаться больше нет никакой нужды.