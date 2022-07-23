Фильм на выходные: арт-хоррор «Род мужской»

«Род мужской» режиссера Алекса Гарленда (Alex Garland) недаром назвали арт-хоррором, ведь практически каждая сцена фильма пропитана эстетикой, несмотря на порой довольно отвратительные и жуткие кадры. Чем же оказалась примечательна эта картина для показана в Каннах и почему не всем зрителям и кинокритикам она все же пришлась по вкусу?

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Синопсис

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Главная героиня Харпер в исполнении потрясающей Джесси Бакли (Jessie Buckley) отправляется в сельскую местность, чтобы прийти в себя после трагической смерти мужа. Но ее наслаждение природой и бесцельные скитания по лесу подходит к концу, когда она сталкивается с населением данного места — мужчинами.

Актерская игра

В первую очередь просмотр фильма заставляет в очередной раз восхититься актерской игрой Бакли, которой, судя по всему, не дают большого понимания того, что делать со своей героиней. Харпер, безусловно, становится символом женской опресссии и визуально соединяется в глазах зрителя с образом первой женщины — Евы, но дальнейшего пространства для маневра Гарленд не оставляет.

Внимания заслуживает и Рори Киннер (Rory Kennear), сыгравший собирательный образ мужчин. У него отлично получилось перенести на экран и похотливого ребенка, и готового объяснить все грехи «рода мужского» их природой священника, и типичных мужланов в баре.

Несмотря на очевидную затянутость некоторых фрагментов (ради эффекта дискомфорта), именно Бакли и Киннер помогают зрителю не заскучать. Визуальная составляющая Еще одним аспектом картины, за которым хочется следить не отвлекаясь, является операторская работа.

Первая часть фильма особенно точно выверена, передавая восторг Харпер от единения с природой, но в то же время затаившуюся за углом опасность. Роб Харди (Rob Hardy), который уже не первый раз работает с Гарлендом («Аннигиляция», «Из машины»), а также засветился в качестве оператора «Эйфории», одного из самых визуально красивых сериалов, помогает проникнуться этой атмосферой постоянной тревоги, благодаря плавным движениям камеры и долгим кадрам.

Концептуализация проблемы

Глубинная идея «Рода мужского» становится очевидна если уж не прямо из названия, так после примерно 20 минут фильма точно. Дальше Гарленду не остается ничего больше, чем шокировать зрителя все большими метафорами и устрашающими своей жестокостью диалогами. Так, священник спокойно говорит о том, что мужчины время от времени бьют женщин — и это нормально, а вину за смерть мужа Харпер и вовсе вешает на нее саму. Впрочем, тема ужасов патриархата уже не раз поднималась, даже самим режиссером (причем более филигранно) в фильме «Из машины».