«Мойдодыр» всерьез напугал иностранцев

Согласно сведениям ФАН, зарубежной зрительской аудитории со всего мира на YouTube-канале Skyeng был продемонстрирован мультфильм времен Советского Союза 1954 года «Мойдодыр». На доброй мультипликационной картине выросло немало советских детей, которые поняли главный посыл — правильно умываться.
Однако взрослые иностранцы после просмотра мультика оказались весьма удивленными. Японцы пребывали в шоке, а американские зрители сделали заявление о том, что мультфильм их напугал. Один из зрителей Даниэл с бурей эмоцией прокомментировал, что из-за улыбающегося лица умывальника «теперь никогда не будет спать», а Джастин обратился с просьбой «вызвать полицию».
Тем не менее не все так негативно. Невзирая на столь необычную реакцию для русских людей, иностранцы все же по достоинству оценили красочную анимацию, которая уже через 70 лет по-прежнему радует при просмотре.