«Мойдодыр» всерьез напугал иностранцев

Согласно сведениям ФАН, зарубежной зрительской аудитории со всего мира на YouTube-канале Skyeng был продемонстрирован мультфильм времен Советского Союза 1954 года «Мойдодыр». На доброй мультипликационной картине выросло немало советских детей, которые поняли главный посыл — правильно умываться.

Однако взрослые иностранцы после просмотра мультика оказались весьма удивленными. Японцы пребывали в шоке, а американские зрители сделали заявление о том, что мультфильм их напугал. Один из зрителей Даниэл с бурей эмоцией прокомментировал, что из-за улыбающегося лица умывальника «теперь никогда не будет спать», а Джастин обратился с просьбой «вызвать полицию».