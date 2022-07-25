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1 час назад

Marvel анонсировала две новые части «Мстителей»

Lenta.ruиещё 3

Глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Об этом сообщает Deadline.

Marvel анонсировала две новые части «Мстителей»
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года. Ожидается, что она будет сконцентрирована на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем. Следующую картину «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября 2025 года.

На данный момент неизвестно, кто выступит режиссером новых частей «Мстителей», а также кто сыграет главные роли.

Фильмы,Мстители,Кевин Файги,
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