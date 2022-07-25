«Тор: Любовь и гром» показывает рекордное для Marvel падение сборов

По итогам уже третьего уикенда сборы «Тора: Любовь и гром» в США упали на 53% по сравнению с прошлой неделей и составили $ 22,1 млн. Таким образом в Северной Америке картина заработала $ 276,2 млн.

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Что касается мирового проката, то здесь «Тор 4» добавил в кассу ещё $ 31,8 млн, доведя общие сборы до отметки в $ 598 млн. К сожалению для Marvel, фильм показывает очень слабую выдержку и может не добраться даже до «Рагнарёка» — прошлой картины о боге грома. Что уж говорить о «Докторе Стрэндже 2», которому чуть-чуть не хватило до $ 1 млрд.