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1 час назад

Это провал: «Тор: Любовь и гром» показывает рекордное для Marvel падение сборов

Чемпионат.com

По итогам уже третьего уикенда сборы «Тора: Любовь и гром» в США упали на 53% по сравнению с прошлой неделей и составили $ 22,1 млн. Таким образом в Северной Америке картина заработала $ 276,2 млн.

«Тор: Любовь и гром» показывает рекордное для Marvel падение сборов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что касается мирового проката, то здесь «Тор 4» добавил в кассу ещё $ 31,8 млн, доведя общие сборы до отметки в $ 598 млн. К сожалению для Marvel, фильм показывает очень слабую выдержку и может не добраться даже до «Рагнарёка» — прошлой картины о боге грома. Что уж говорить о «Докторе Стрэндже 2», которому чуть-чуть не хватило до $ 1 млрд.

Как ранее отмечали эксперты, на относительно провальные сборы «Тора» повлияли зрительские оценки сразу после выхода из кинотеатра и довольно холодный сарафан в Сети. Однако вряд ли Кевин Файги переживает на этот счёт, ведь в его копилке скоро прибавится ещё несколько десятков новых проектов.

Фильмы,Тор,Кевин Файги,
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