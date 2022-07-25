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10 минут назад

Что смотреть в кино с 28 июля

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 28 июля
Фото: Кадр из фильма «Нахимовцы»Кадр из фильма «Нахимовцы»

«Нахимовцы»

Близнецы Семен и Тимофей Логиновы — курсанты Нахимовского училища, продолжающие династию Логиновых на флоте, где служили их дед и отец. Но сами близнецы не особо прониклись семейной историей и, в силу возраста, думают лишь о развлечениях и способах легко заработать. Это приводит их к тому, что братья попадают в местную банду, выхода из которой найти не могут.

«Клаустрофобы. Долина дьявола»

Незнакомые друг с другом люди однажды просыпаются посреди огромного поля кукурузы. Их шестеро, никто из них не знает, как оказался здесь, но у каждого из них оказывается некий уникальный предмет. Вместе они пытаются спастись и сбежать с поля, но их планам мешает страшный монстр.

«Развод. Фильм второй»

Вторая часть истории о паре молодых людей, Вите и Илоне, скоропалительно поженившихся, но быстро понявших, что они совершенно разные. Илона и Витя подают на развод, но разъехаться не могут из-за взятой в ипотеку квартире. Финансовый вопрос заставляет бывших супругов жить хотя и врозь, но под одной крышей.

Лига «Суперпитомцы»

Несколько животных решают прийти на помощь своим хозяевам-супергероям и тоже защищать людей от всевозможных неприятностей и злодеев.

«Не звезди!»

Главный герой фильма Жером постоянно лжет, приводя в бешенство всех знакомых. Меняться неисправимый врун не собирается, пока однажды все его лживые слова не превращаются в реальность.

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