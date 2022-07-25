Кинокритик сравнила фильм Михалкова со вселенной Marvel

Кинокритик Оксана Агапова объяснила, почему режиссер Никита Михалков решил снять фильм «Кракен» с Сергеем Безруковым, Александром Петровым, Данилой Козловским и Милошем Биковичем.
Агапова считает, что Михалков не зря собрал в одном фильме всех самых известных актеров России. Кинокритик сравнила грядущий проект режиссера со вселенной и героями Marvel.
«Это что-то вроде того, как устроена вселенная Marvel. Если мы с вами посмотрим их фильмы — это актеры класса А, где каждый занимает свою роль в спасении мира. Возможно, у нас пытаются играть с этой формулировкой, когда главные наши актеры объединяются, снимаются в таком проекте», — заявила Агапова порталу BLITZ+.
Она также отметила, что новым проектом Михалков хочет послать сигнал миру и заявить, что Россию рано списывать со счетов в плане производства больших блокбастеров. Критик заметила, что фильмы в стране снимаются, актеры заняты, а зритель ждет новых картин.