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20 минут назад

Кинокритик сравнила фильм Михалкова со вселенной Marvel

Слово и Дело

Кинокритик Оксана Агапова объяснила, почему режиссер Никита Михалков решил снять фильм «Кракен» с Сергеем Безруковым, Александром Петровым, Данилой Козловским и Милошем Биковичем.

Кинокритик сравнила фильм Михалкова со вселенной Marvel
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Агапова считает, что Михалков не зря собрал в одном фильме всех самых известных актеров России. Кинокритик сравнила грядущий проект режиссера со вселенной и героями Marvel.

«Это что-то вроде того, как устроена вселенная Marvel. Если мы с вами посмотрим их фильмы — это актеры класса А, где каждый занимает свою роль в спасении мира. Возможно, у нас пытаются играть с этой формулировкой, когда главные наши актеры объединяются, снимаются в таком проекте», — заявила Агапова порталу BLITZ+.

Она также отметила, что новым проектом Михалков хочет послать сигнал миру и заявить, что Россию рано списывать со счетов в плане производства больших блокбастеров. Критик заметила, что фильмы в стране снимаются, актеры заняты, а зритель ждет новых картин.

Фильмы,Оксана Агапова,Александр Петров,Милош Бикович,Данила Козловский,Никита Михалков,
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