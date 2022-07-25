Кинокритик сравнила фильм Михалкова со вселенной Marvel

«Это что-то вроде того, как устроена вселенная Marvel. Если мы с вами посмотрим их фильмы — это актеры класса А, где каждый занимает свою роль в спасении мира. Возможно, у нас пытаются играть с этой формулировкой, когда главные наши актеры объединяются, снимаются в таком проекте», — заявила Агапова порталу BLITZ+.