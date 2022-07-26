Почему фильм об Элвисе Пресли вызвал скандал

На Talk TV с Пирсом Морганом Присцилла Пресли дала интервью о бывшем муже в честь премьеры фильма «Элвис», где главную роль сыграл Остин Батлер. Что рассказала единственная жена «короля рок-н-ролла», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Несмотря на то, что в фильме показали дружбу между Элвисом и музыкантом B.B. King, и переживания артиста на фоне смерти Мартина Лютера Кинга, Пресли все равно уличили в расизме.

«По фильму, Элвис долгое время был расистом. Но он никогда не был расистом. У него были темнокожие друзья, друзья отовсюду. Ему нравилась их музыка, их стиль. Ему нравилось находиться в окружении темнокожих музыкантов»,

— вспоминала Присцилла в разговоре с Пирсом.

Кадр из фильма "Элвис"

Она призналась, что сегодня ее очень пугает тенденция искать о каждом что-то, что можно использовать против него. На вопрос о том, как бы «король рок-н-ролла» отнесся к тому, что сейчас происходит в мире, Присцилла ответила так:

«Я часто думаю о том, чтобы об этом подумал Элвис, что бы он сделал. И он был не поверил в то, что сейчас происходит в стране. Он был американцем до мозга костей, он был Америкой».

Напомним, Элвис и Присцилла были вместе 14 лет, 6 из которых в браке. Они развелись из-за редких появлений дома музыканта и его измен, которые начались в последние годы их совместной жизни, но пара сохранила дружеские отношения до самой смерти Пресли. Присцилла признается, что до сих пор считает Элвиса любовью всей своей жизни.