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2 часа назад

В студии Marvel назначили премьеру фильма «Капитан Америка 4» на 3 мая 2024 года

runews24.ru

На фестивале Comic Con глава студии Marvel Кевин Файги объявил список кинокомиксов, которые будут экранизированы в ближайшее время.

В студии Marvel назначили премьеру фильма «Капитан Америка 4»
Фото: runews24.rurunews24.ru

В список вошли четвёртая часть истории о Капитане Америке и пятое, а также шестое продолжение «Мстителей». В ближайшие три года студия собирается выпустить 12 фильмов в рамках пятой и шестой фаз киновселенной Marvel.

Официально Капитан Америка завершил свою историю в «Мстителях: Финал». Однако развитие получит новый сюжет. Героем кинокартины «Капитан Америка: Новый мировой порядок» станет Сэм Уилсон, ранее носивший прозвище Сокол. Фильм выйдет на экраны уже 3 мая 2024 года.

Также ранее законченную историю Железного человека продолжит новый персонаж. Им станет женщина, героиня должна появиться на экране уже в «Чёрной пантере: Ваканда навеки».

Фильм выйдет 11 ноября 2022 года. Премьера главной картины о Железном человеке планируется на сень 2023 года.

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