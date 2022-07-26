В студии Marvel назначили премьеру фильма «Капитан Америка 4»

На фестивале Comic Con глава студии Marvel Кевин Файги объявил список кинокомиксов, которые будут экранизированы в ближайшее время.

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В список вошли четвёртая часть истории о Капитане Америке и пятое, а также шестое продолжение «Мстителей». В ближайшие три года студия собирается выпустить 12 фильмов в рамках пятой и шестой фаз киновселенной Marvel.

Официально Капитан Америка завершил свою историю в «Мстителях: Финал». Однако развитие получит новый сюжет. Героем кинокартины «Капитан Америка: Новый мировой порядок» станет Сэм Уилсон, ранее носивший прозвище Сокол. Фильм выйдет на экраны уже 3 мая 2024 года.

Также ранее законченную историю Железного человека продолжит новый персонаж. Им станет женщина, героиня должна появиться на экране уже в «Чёрной пантере: Ваканда навеки».