Опубликовано первое фото из фильма "Белый шум"

Эта картина откроет Венецианский кинофестиваль, который начнётся 31 августа.
Тем, кто соскучился по премьерам, недолго осталось ждать — вот и первый кадр комедии Ноа Баумбака "Белый шум" подоспел.
В главных ролях — Адам Драйвер, Грета Гервиг и Джоди Тернер-Смит.
События раскручиваются вокруг отдельно взятой семьи — руководителя кафедры гитлероведения в американском колледже Джека, его супруги и детей. Их привычная и устоявшаяся жизнь меняется раз и навсегда, когда над городом повисает токсичное тёмное облако.
В основу сюжета лёг роман Дона Делилло.
Кинофестиваль в Венеции в этом году станет первым за всю историю, который откроется проектом Netflix.А ещё потоковый сервис представил ролики сериала "Песочный человек".