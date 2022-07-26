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1 час назад

Опубликовано первое фото из фильма "Белый шум"

Inc-News

Эта картина откроет Венецианский кинофестиваль, который начнётся 31 августа.

Опубликовано первое фото из фильма "Белый шум"
Фото: Inc-NewsInc-News

Тем, кто соскучился по премьерам, недолго осталось ждать — вот и первый кадр комедии Ноа Баумбака "Белый шум" подоспел.

В главных ролях — Адам Драйвер, Грета Гервиг и Джоди Тернер-Смит.

Кадр из фильма "Белый шум"

События раскручиваются вокруг отдельно взятой семьи — руководителя кафедры гитлероведения в американском колледже Джека, его супруги и детей. Их привычная и устоявшаяся жизнь меняется раз и навсегда, когда над городом повисает токсичное тёмное облако.

В основу сюжета лёг роман Дона Делилло.

Кинофестиваль в Венеции в этом году станет первым за всю историю, который откроется проектом Netflix.А ещё потоковый сервис представил ролики сериала "Песочный человек".

Фильмы,Песочный человек,Дон Делилло,Грета Гервиг,Адам Драйвер,
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