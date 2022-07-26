Опубликовано первое фото из фильма "Белый шум"

Эта картина откроет Венецианский кинофестиваль, который начнётся 31 августа.

Фото: Inc-News Inc-News

Тем, кто соскучился по премьерам, недолго осталось ждать — вот и первый кадр комедии Ноа Баумбака "Белый шум" подоспел.

В главных ролях — Адам Драйвер, Грета Гервиг и Джоди Тернер-Смит.

Кадр из фильма "Белый шум"

События раскручиваются вокруг отдельно взятой семьи — руководителя кафедры гитлероведения в американском колледже Джека, его супруги и детей. Их привычная и устоявшаяся жизнь меняется раз и навсегда, когда над городом повисает токсичное тёмное облако.

В основу сюжета лёг роман Дона Делилло.