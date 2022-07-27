Фильм "Реальные упыри" выйдет в повторный прокат

С 18 августа зрители снова увидят на большом экране комедию Тайки Вайтити и Джеймена Клемента "Реальные упыри". Об этом сообщает "Кинопоиск".
Впервые "Реальные упыри" вышли в прокат в 2014 году. Комедия о непутевой жизни новозеландских вампиров снята в жанре мокьюментари — псевдодокументальной стилистике.
Сюжет строится вокруг троицы вампиров, пытающихся адаптироваться к жизни современного большого города. На протяжении фильма герои устраивают разборки со своими злейшими противниками — оборотнями.