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51 минуту назад

Фильм "Реальные упыри" выйдет в повторный прокат

Газета.Ru

С 18 августа зрители снова увидят на большом экране комедию Тайки Вайтити и Джеймена Клемента "Реальные упыри". Об этом сообщает "Кинопоиск".

Фильм "Реальные упыри" выйдет в повторный прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Впервые "Реальные упыри" вышли в прокат в 2014 году. Комедия о непутевой жизни новозеландских вампиров снята в жанре мокьюментари — псевдодокументальной стилистике.

Сюжет строится вокруг троицы вампиров, пытающихся адаптироваться к жизни современного большого города. На протяжении фильма герои устраивают разборки со своими злейшими противниками — оборотнями.

Фильмы,Реальные упыри,
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