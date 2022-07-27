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1 час назад

Фильм «Ампир V» может выйти в российский прокат осенью 2022 года

Слово и Дело

Россияне смогут увидеть картину «Ампир V» в кино осенью этого года. Выход ленты в прокат был отложен более чем на полгода.

«Ампир V» может выйти в российский прокат осенью 2022 года
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Премьера фильма изначально была запланирована на 31 марта. Однако из-за приостановки деятельности компании Sony в России выход картины на экраны был отложен. Журналистам удалось узнать, что новая дата релиза назначена на осень этого года, об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет ленты рассказывает о молодом москвиче Роме Шторкине. Он становится частью элитной расы вампиров — тайных правителей мира — и его жизнь переворачивается с ног на голову. Он получает имя Рама Второй, особняк в центре города и жизнь, о которой вчерашний грузчик не мог и мечтать. Но главное, герой обретает недоступные людям знания и власть, с которыми ему предстоит научиться жить.

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