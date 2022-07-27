Лучшие фильмы для детей: подборка для всей семьи

Смотреть кино с ребенком — занятие приятное и ненапряжное. «Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов для детей разного возраста, которые будут интересны и родителям.

Фото: Кадр из сериала "Десятое королевство" Кадр из сериала "Десятое королевство"

«Бетховен»

Щенок сенбернара сначала спасается сам, а потом помогает спасти других. Добрый фильм про смелых детей и до последнего сомневающихся взрослых, которые все-таки находят в себе силы поступить правильно, с точки зрения детей и собак, конечно же. Критики встретили фильм не слишком благосклонно, но дети были в восторге. Кстати, у фильма было продолжение, всего вышло восемь частей, но начните с первой.

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

Во-первых, это красиво! Дальше можно не продолжать, но актеры великолепны и история хороша. Детям будет интересно и поучительно, а родителям весело — смотреть всей семьей. Джим Керри, с одной стороны, неузнаваем, а с другой многолик, и ему очень идет лысина.

«Заколдованная Элла»

Производство: США, 2004

Жанр: комедия, фэнтези

Режиссер: Томми О'Хавер

В ролях: Энн Хэтэуэй, Хью Дэнси, Кэри Элве

Взбалмошная фея наложила на девочку заклятие вечного послушания — счастье для родителей и горе для ребенка, особенно, когда мама умирает, а папа приводит в дом мачеху. Полезная сказка для всех девочек и мальчиков, которым стоит научиться говорить нет и твердо идти к своим целям. Бонус для родителей: смешные шутки и классная музыка.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Маленький мальчик из бедной семьи мечтает попасть на шоколадную фабрику, и в конце концов ему улыбается удача. Сказка о соблазнах, совести и сложном выборе с великолепным Джонни Деппом в образе Вилли Вонки.

«Королевство полной луны»

Фильмы Уэса Андерсона узнаешь с первого кадра, и «Королевство полной луны» не исключение. Красивая картинка, мировые звезды на втором плане, а на первом — трогательная любовь двоих подростков и поиски счастья. У детей все получилось, несмотря ни на что.

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

Трехсерийный советский фильм по повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера». История мальчишек Тома и его закадычного друга Гека хорошо знакома многим, а экранизация отлично смотрится до сих пор. Дети увидят любимых героев, а родители вспомнят детство и ностальгически вздохнут.

«Как приручить дракона»

Прекрасный мультфильм для детей и взрослых про любовь, верность, терпение и дружбу. Смотрится на одном дыхании, но будьте готовы в некоторых местах поплакать, в большей степени от счастья и умиления.

«Мио, мой Мио»

Производство: Норвегия, СССР, Швеция, 1987

Жанр: фэнтези

Режиссер: Владимир Грамматиков

В ролях: Ник Пиккард, Кристиан Бейл, Кристофер Ли, Тимоти Боттомс, Сюзанна Йорк, Сверре Анкер Оусдаль, Игорь Ясулович

Экранизация одноименной сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен о мальчике, который жил у приемных родителей, а потом попал в волшебную страну, где ему нужно спасти своего настоящего отца от злодея. В фильме снимались актеры из разных стран. Музыку к фильму написали участники знаменитой шведской группы ABBA. Шведские критики фильм признали слабым, а вот в Амстердаме картина заслужила награду.

«Белоснежка: месть гномов»

Производство: США, 2012

Жанр: комедия, фэнтези

Режиссер: Тарсем Сингх

В ролях: Джулия Робертс, Лили Коллинз, Арми Хаммер

Это не просто очередная экранизация популярной сказки братьев Гримм, а очень даже неожиданная. Белоснежка здесь — крутая девчонка, а мачеха — смешная и даже милая, но крайне жестокая женщина, которая хочет власти, любви и очень не хочет стареть. А в финале — зажигательный танец, смотрите до конца!

«Десятое королевство»

Кадр из сериала "Десятое королевство"

Если вы большой поклонник классических сказок, но при этом не зануда и у вас есть чувство юмора, этот сериал для вас. Крайне запутанная история с заколдованным принцем, угарными троллями, влюбленным волком и прекрасной Вирджинией. Готовьтесь к неожиданным поворотам. Детям понравится, что все герои сказок собрались вместе, а взрослым — находить массу пасхалок.

Все фильмы о Гарри Поттере