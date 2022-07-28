В Госдуме призвали к параллельному импорту голливудских фильмов

Российским кинотеатрам необходимо разрешить показ западных фильмов без согласования с их правообладателями. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев, передает "Уралинформбюро".
В письме министру культуры Ольге Любимовой парламентарий объяснил, что ему приходят многочисленные жалобы от владельцев кинотеатров. Они утверждают, что возобновление показа отечественных фильмов – недостаточная мера для сохранения потока зрителей.
"Считаю, что параллельный импорт зарубежных кинокартин – это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и нашего кинопроката, – цитирует текст письма РИА Новости. – Со временем, при наличии достаточного количества собственного кино, мы сможем отказаться и от этой меры. Пока же представляется возможным внедрение такой практики, с открытием специального счета, с которого впоследствии правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов их фильмов в России".
Султан Хамзаев подчеркнул, что для внедрения меры придется разработать временный механизм показа зарубежного кино. Прокатное удостоверение будет выдавать без согласования правообладателя, однако последний в будущем сможет потребовать выкупить лицензию "в пределах стоимости лицензии продукта для показа в странах СНГ".