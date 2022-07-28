В Госдуме призвали к параллельному импорту голливудских фильмов

"Считаю, что параллельный импорт зарубежных кинокартин – это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и нашего кинопроката, – цитирует текст письма РИА Новости. – Со временем, при наличии достаточного количества собственного кино, мы сможем отказаться и от этой меры. Пока же представляется возможным внедрение такой практики, с открытием специального счета, с которого впоследствии правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов их фильмов в России".