Экран рухнул на сцену во время концерта музыкальной группы в Гонконге

Три человека пострадали после того, как экран рухнул на сцену на концерте поп-группы Mirror в Гонконге. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Исполнители выступали на сцене, когда подвесной трос оборвался, и экран рухнул вниз. Один танцор получил травму головы, двое других отделались ушибами. Пострадавших госпитализировали, подробности об их состоянии уточняются. Уточняется, что один из потерпевших - танцор, известный как Мо. После инциденте выступление музыкального коллектива было прервано, а менеджер группы принес зрителям извинения и призвал их покинуть площадку. Ранее сообщалось, что два катера столкнулись в Дагестане, один турист с тяжелой черепно-мозговой травмой в коме.