Русский фильм стал лидером по просмотрам на Russian Film Festival

Документальный фильм об Андрее Тарковском, посвященный 90-летию со дня рождения режиссера, стал одним из лидеров по просмотрам в рамках офлайн-показов фестиваля Russian Film Festival в Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскино" в пятницу.

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Показы прошли в кинотеатре Petra Belas Artes в Сан-Паулу и собрали более 9 тыс. зрителей.

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"Программа офлайн-показов в Бразилии включала спортивную драму "Один вдох" Елены Хазановой, комедию "Хочу замуж" Сони Карпуниной, трагикомедию "Первый снег" Наталии Кончаловской, а также документальный фильм "Андрей Тарковский. Кино как молитва" от режиссера Андрея Тарковского-младшего - картина собрала наибольшее количество зрителей в кинотеатре",

- сообщили представители "Роскино".

Эти же фильмы были доступны и в рамках последующего онлайн-фестиваля Russian Film Festival на платформе онлайн-кинотеатра Belas Artes A La Carte, проходившего с 30 июня по 21 июля. Также в программу онлайн-фестиваля вошли еще четыре картины: мистический хоррор "Ледяной демон" Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского, триллер "Побочный эффект" Алексея Казакова, мелодраматический сериал "Нежность" Анны Меликян и мелодрама "Кто-нибудь видел мою девчонку?" Ангелины Никоновой.

В пресс-службе отметили, что фаворитами зрителей на онлайн-показах стали картины "Первый снег", "Андрей Тарковский. Кино как молитва" и "Кто-нибудь видел мою девчонку?".

"Результаты Russian Film Festival в Бразилии показали, что бразильская аудитория ценит интеллектуальное кино и драматический контент. Кроме того, зрителям интересны российские драмы - и комедийные, и романтические. <...> Нужно отметить, что из новых рынков, на которые сейчас ориентируется российская индустрия контента (Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Латинская Америка), пожалуй, именно регион Латинская Америка нам наиболее близок по ментальности и культурному коду",

- привели в пресс-службе слова генерального директора "Роскино" Инны Шалыто.