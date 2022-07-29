Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
41 минуту назад

Фильм о Тарковском стал лидером по просмотрам на Russian Film Festival в Бразилии

ТАСС

Документальный фильм об Андрее Тарковском, посвященный 90-летию со дня рождения режиссера, стал одним из лидеров по просмотрам в рамках офлайн-показов фестиваля Russian Film Festival в Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскино" в пятницу.

Русский фильм стал лидером по просмотрам на Russian Film Festival
Фото: pxhere.compxhere.com

Показы прошли в кинотеатре Petra Belas Artes в Сан-Паулу и собрали более 9 тыс. зрителей.

Видео дня

"Программа офлайн-показов в Бразилии включала спортивную драму "Один вдох" Елены Хазановой, комедию "Хочу замуж" Сони Карпуниной, трагикомедию "Первый снег" Наталии Кончаловской, а также документальный фильм "Андрей Тарковский. Кино как молитва" от режиссера Андрея Тарковского-младшего - картина собрала наибольшее количество зрителей в кинотеатре",

- сообщили представители "Роскино".

Эти же фильмы были доступны и в рамках последующего онлайн-фестиваля Russian Film Festival на платформе онлайн-кинотеатра Belas Artes A La Carte, проходившего с 30 июня по 21 июля. Также в программу онлайн-фестиваля вошли еще четыре картины: мистический хоррор "Ледяной демон" Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского, триллер "Побочный эффект" Алексея Казакова, мелодраматический сериал "Нежность" Анны Меликян и мелодрама "Кто-нибудь видел мою девчонку?" Ангелины Никоновой.

В пресс-службе отметили, что фаворитами зрителей на онлайн-показах стали картины "Первый снег", "Андрей Тарковский. Кино как молитва" и "Кто-нибудь видел мою девчонку?".

"Результаты Russian Film Festival в Бразилии показали, что бразильская аудитория ценит интеллектуальное кино и драматический контент. Кроме того, зрителям интересны российские драмы - и комедийные, и романтические. <...> Нужно отметить, что из новых рынков, на которые сейчас ориентируется российская индустрия контента (Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Латинская Америка), пожалуй, именно регион Латинская Америка нам наиболее близок по ментальности и культурному коду",

- привели в пресс-службе слова генерального директора "Роскино" Инны Шалыто.

Фестиваль прошел в Бразилии при поддержке Министерства культуры России и Комитета по туризму города Москвы. Как сообщила Шалыто, в настоящее время "Роскино" прорабатывает проведение Russian Film Festival в Мексике.

Фильмы,Побочный эффект,Нежность,Иван Капитонов,Соня Карпунина,Инна Шалыто,Ангелина Никонова,Святослав Подгаевский,Елена Хазанова,Алексей Казаков,Анна Меликян,Андрей Тарковский,Минкультуры России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители