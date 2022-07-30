Топ-5 кинопремьер августа-2022: всегда есть что посмотреть

Интересные сюжеты, знаменитые актеры и сочные картинки ожидают зрителей в фильмах августа, премьеры которых подготовили российские кинотеатры.

«Неубиваемый»

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Классический боевик канадского производства со слоганом «Надо валить, быстро». Несомненным плюсом фильма, выделяющим его из ряда остальных, является участие звездного Винни Джонса – в прошлом профессионального футболиста (обладатель Кубка Англии!), а нынче актера с яркой брутальной внешностью. Он стал знаменитым в одночасье, снявшись в 1998 году без всякого опыта актерской работы в культовом фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».

Дата выхода: 18 августа 2022

Режиссер: Джеймс Клэйтон

В ролях: Винни Джонс («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Угнать за 60 секунд», «Ирландец»), Филип Грэйнджер, Лина Лекомпт, Гленн Эннис Вор решился на главное ограбление своей жизни, лишая денег психопата-наркобарона Темпла. Безукоризненный план рушится, когда Вор находит в своей машине Мию – сбежавшую от Темпла беременную жену. Взбешенный наркоделец, прихватив с собой киллера, бросается в погоню.

«Русалка и дочь короля»

Фэнтези о дружбе юной принцессы и русалки, снятое в США. Девочка Мари-Жозеф воспитывалась в монастыре и считала себя сиротой, пока не выяснилось, что ее отец жив, и это не кто иной, как сам Король-солнце Людовик XIV.

Дата выхода: 11 августа 2022

Режиссер: Шон МакНамара

В ролях: Пирс Броснан (Агент 007 в фильмах бондианы «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало», «Умри, но не сейчас»), Кая Скоделарио (Карина Смит-Барбосса в «Пиратах Карибского моря») Оказавшись во дворце, Мари-Жозеф находит подземное озеро, где живет одинокая русалка. Ее похитили придворные маги, чтобы забрать жизненную энергию и сделать короля бессмертным. Две девушки начинают дружить, и перед принцессой встает непростой выбор – освободить русалку или спасти отца.

«Челюсти. Столкновение»

Британский триллер о противостоянии студентов и гигантской акулы посреди океана – продолжатель темы оригинальных «Челюстей», снятых в 1975 году и принесших три «Оскара» еще никому не известному Стивену Спилбергу.

Компания молодых людей отплывает на двух гидроциклах подальше от берега. Машины сталкиваются, и один из друзей получает ранение. Первый гидроцикл тонет, второй не заводится, приятель истекает кровью, а к месту происшествия подбирается свирепый хищник – большая белая акула.

Дата выхода: 18 августа 2022

Режиссер: Джеймс Дж. Нанн

В ролях: Холли Эрл («Доктор Кто», «Красный карлик»), Катрин Ханней («Врачи»), Томас Флинн («Бриджертоны»), Мануэль Коши («Троя», «Агора») Критики отмечают профессионализм и качество операторской работы, живописные панорамы морских просторов, отличную цветопередачу. Также в фильме задействована прекрасная команда актеров.

«Мия и Я: Легенда Сентопии»

Анимационный фильм австрийско-германского производства для детей и их родителей о девушке по имени Мия, волшебный камень которой оказывается частью древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и забавным зверьком по кличке Пудл она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы спасти Сентопию.

Дата выхода: 18 августа 2022

Режиссер: Адам Ганн

Роли озвучивали: Марго Нуччетелли, Джулиан Марун, Миа Бойка, Даня Милохин Центральных персонажей в русском дубляже озвучили популярные молодые блогеры Даня Милохин и Миа Бойка. В процессе работы они поделились в своих соцсетях кадрами из студии звукозаписи. Миа рассказала, что подарила голос тезке, а Даня отметил, что в мультфильме есть его любимые единороги.

«Легенды Орлёнка»

Современное фэнтези с элементами детектива от российских создателей. Маша, Даша, Коля, Костя и Тимофей приезжают на отдых к Черному морю во всероссийский детский центр «Орленок», где попадают в самую гущу древнего противостояния добра и зла. Ребята пробуждают одного из семи каменных старцев, после чего становятся частью легенды, которую долгие годы рассказывают в лагере.