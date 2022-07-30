Фильмы с Жаном Рено, которые стоит увидеть каждому

30 июля французский актер испанского происхождения Хуан Морено, который известен широкой публике под псевдонимом Жаном Рено, отмечает день рождения. По такому случаю "Рамблер" сделал подборку фильмов с артистом, которые стоит увидеть каждому.

"Пришельцы"

Кадр из фильма "Пришельцы"

Из-за ошибки могучего волшебника граф Годфруа де Монмирай и его оруженосец попадают из 1122 года в 90-е годы нашего времени. В XX веке герои ищут способ вернутся домой, чтобы исправить ошибку прошлого. В современном мире их ждет множество приключений, но, главное, им предстоит встреча со своими потомками.

"Леон"

Кадр из фильма "Леон"

Один из самых известных фильмов в карьере Жана Рено. По сюжету, 12-летняя Матильда, роль которой исполнила Натали Портман, обращается к киллеру Леону после того, как на ее глазах убили всю ее семью. Пока девочка вынашивает план мести, Леон неожиданно к ней привязывается.

"Багровые реки"

Кадр из фильма "Багровые реки"