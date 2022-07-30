Фильмы с Жаном Рено, которые стоит увидеть каждому

30 июля французский актер испанского происхождения Хуан Морено, который известен широкой публике под псевдонимом Жаном Рено, отмечает день рождения. По такому случаю "Рамблер" сделал подборку фильмов с артистом, которые стоит увидеть каждому.
Из-за ошибки могучего волшебника граф Годфруа де Монмирай и его оруженосец попадают из 1122 года в 90-е годы нашего времени. В XX веке герои ищут способ вернутся домой, чтобы исправить ошибку прошлого. В современном мире их ждет множество приключений, но, главное, им предстоит встреча со своими потомками.
Один из самых известных фильмов в карьере Жана Рено. По сюжету, 12-летняя Матильда, роль которой исполнила Натали Портман, обращается к киллеру Леону после того, как на ее глазах убили всю ее семью. Пока девочка вынашивает план мести, Леон неожиданно к ней привязывается.
В одном из колледжей в Альпах происходит убийство, за расследование которого берется опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. В это же время в совершенно другом месте кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки. А за это дело уже взялся детектив Макс Керкерьян. На первый взгляд может показаться, что связи между этими преступлениями нет, но на деле она существует. Партнером Жаном Рено по фильму стал Венсан Кассель.