7 лучших фильмов о женской дружбе в истории кинематографа

В мире ходит много стереотипов о женской дружбе, некоторые из них подкрепляются «мужскими» фильмами. Мы не согласны с ними, поэтому к дню дружбы 30 июля вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 7 картин, где женская дружба показана правильно.
Идеальный пример школьной романтической комедии, наследник культовых «Бестолковых» (1995). Из-за родителей-ученых 16-летняя Кэйди Хирон (Линдси Лохан) прожила всю жизнь в Африке и училась на дому, теперь ей нужно влиться в типичный класс американской старшей школы. Ее устройство напоминает «зоопарк», очень важно, за какой столик ты сядешь на обеде: к заучкам, арт-фрикам или модным девчонкам, которых все ненавидят.
Отемн (Сидни Фланиган) семнадцать лет, она беременна. По законам ее штата она не может сделать аборт без разрешения родителей, поэтому отправляется в Нью-Йорк вместе со своей кузиной Скайлар (Талия Райдер). У них почти нет денег, поэтому придется экономить на всем.
Салон красоты — место сплетен, где люди делятся с парикмахерами и мастерами маникюра. Так светская дива Мэри Хейнс (Норма Ширер) узнает об измене мужа, а лучшие подруги предают ее, разбалтывая все прессе. Уничтоженная Мэри подает на развод и отправляется отдохнуть в Рино, в поезде она встречает женщин с похожими историями.
Аналог истории Бонни и Клайда, только про женскую дружбу. Тельма Дикинсон (Джина Дэвис) и Луиза Сойер (Сьюзан Сарадон) — лучшие подруги, одна домохозяйка, другая официантка. Они решают отдохнуть от надоедливых мужей и уезжают в небольшой отпуск из родного Арканзаса. Они останавливаются в придорожном баре, где Тельма танцует с незнакомцем, он уводит женщину на стоянку и пытается ее изнасиловать. На помощь приходит Луиза и во время перепалки убивает мужчину.
Жить с большими мечтами в маленьком городе очень тяжело. Эта участь досталась Кристин Макферсон (Сирша Ронан), она учится в католической школе захолустного Сакраменто и мечтает о студенчестве в Нью-Йорке. Девушка даже поступает в колледж, но мечтам не суждено сбыться — у семьи нет денег.
Не только мужчины умеют отрываться по-полному. Энни Уолкер (Кристен Уиг) — типичная неудачница, ее бизнес разорился, парень сбежал, ей приходится работать в ювелирном магазине. Единственный луч света в аду Энни — ее подруга Лилиан (Майя Рудольф), она решила выйти замуж и просит организовать девичник.
Одри через СМС недавно бросил парень Дрю, она отмечает расставание с лучшей подругой Морган и вместе с ней сжигает его вещи. Оказывается, что Дрю работает на ЦРУ, и во время выполнения важной миссии его убивают. Поэтому только Одри и Морган могут завершить начатое и сохранить свои жизни.