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3 часа назад

7 лучших фильмов о женской дружбе в истории кинематографа

WMJ.ru

В мире ходит много стереотипов о женской дружбе, некоторые из них подкрепляются «мужскими» фильмами. Мы не согласны с ними, поэтому к дню дружбы 30 июля вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 7 картин, где женская дружба показана правильно.

7 лучших фильмов о женской дружбе в истории кинематографа
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

«Дрянные девчонки» (2004, реж. Марк Уотерс)

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Идеальный пример школьной романтической комедии, наследник культовых «Бестолковых» (1995). Из-за родителей-ученых 16-летняя Кэйди Хирон (Линдси Лохан) прожила всю жизнь в Африке и училась на дому, теперь ей нужно влиться в типичный класс американской старшей школы. Ее устройство напоминает «зоопарк», очень важно, за какой столик ты сядешь на обеде: к заучкам, арт-фрикам или модным девчонкам, которых все ненавидят.

«Никогда, редко, иногда, всегда» (2020, реж. Элиза Хитман)

Отемн (Сидни Фланиган) семнадцать лет, она беременна. По законам ее штата она не может сделать аборт без разрешения родителей, поэтому отправляется в Нью-Йорк вместе со своей кузиной Скайлар (Талия Райдер). У них почти нет денег, поэтому придется экономить на всем.

«Женщины» (1939, реж. Джордж Кьюкор)

Салон красоты — место сплетен, где люди делятся с парикмахерами и мастерами маникюра. Так светская дива Мэри Хейнс (Норма Ширер) узнает об измене мужа, а лучшие подруги предают ее, разбалтывая все прессе. Уничтоженная Мэри подает на развод и отправляется отдохнуть в Рино, в поезде она встречает женщин с похожими историями.

«Тельма и Луиза» (1991, реж. Ридли Скотт)

Аналог истории Бонни и Клайда, только про женскую дружбу. Тельма Дикинсон (Джина Дэвис) и Луиза Сойер (Сьюзан Сарадон) — лучшие подруги, одна домохозяйка, другая официантка. Они решают отдохнуть от надоедливых мужей и уезжают в небольшой отпуск из родного Арканзаса. Они останавливаются в придорожном баре, где Тельма танцует с незнакомцем, он уводит женщину на стоянку и пытается ее изнасиловать. На помощь приходит Луиза и во время перепалки убивает мужчину.

«Леди Берд» (2017, реж. Грета Гервиг)

Жить с большими мечтами в маленьком городе очень тяжело. Эта участь досталась Кристин Макферсон (Сирша Ронан), она учится в католической школе захолустного Сакраменто и мечтает о студенчестве в Нью-Йорке. Девушка даже поступает в колледж, но мечтам не суждено сбыться — у семьи нет денег.

«Девичник в Вегасе» (2011, реж. Пол Фиг)

Не только мужчины умеют отрываться по-полному. Энни Уолкер (Кристен Уиг) — типичная неудачница, ее бизнес разорился, парень сбежал, ей приходится работать в ювелирном магазине. Единственный луч света в аду Энни — ее подруга Лилиан (Майя Рудольф), она решила выйти замуж и просит организовать девичник.

«Шпион, который меня кинул» (2018, реж. Сюзанна Фогель)

Одри через СМС недавно бросил парень Дрю, она отмечает расставание с лучшей подругой Морган и вместе с ней сжигает его вещи. Оказывается, что Дрю работает на ЦРУ, и во время выполнения важной миссии его убивают. Поэтому только Одри и Морган могут завершить начатое и сохранить свои жизни.

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