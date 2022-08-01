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55 минут назад

Киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк» начнет показывать голливудские фильмы

Sostav.ru

С 1 августа объединённая киносеть "Формула кино" и "Синема парк" начала предоставлять новую услугу "кинопродукт".

В России начнут показывать голливудские фильмы
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В неё входит показ российского фильма и зарубежных видеоматериалов. Первый кинопродукт включает российский мультфильм "Кощей. Начало" и американский анимационный фильм студии Universal Pictures "Миньоны: Грювитация". Об этом в интервью "Ведомостям" сообщил гендиректор объединённой киносети Алексей Васясин.

Он отметил, что в рамках действующих лицензионных контрактов студия предоставляет кинотеатрам DCP (Digital Cinema Package "цифровой кинопакет") и ключ к фильмам. Однако Васясин не уточнил изданию, где именно киносеть возьмёт копию фильма "Миньоны: Грювитация".

При этом, глава сети подчеркнул, что планируется расширить выбор кинопродуктов. В них могут включать "любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию" заявил Васясин. Он назвал новую услугу вынужденной мерой, но считает, что она "поспособствует повышению сборов российских фильмов в прокате".

Кроме того, киносеть намерена делиться доходами от продажи кинопродукта только с российскими прокатчиками. "Процент [от продажи кинопродукта] будет зависеть от условий лицензионного контракта по российскому фильму [обычно кинотеатры оставляют себе 50% сборов фильмов]",

— пояснил Васясин, добавив, что сеть хочет "привлечь внимание" Минкульта для решения вопроса с показом голливудских фильмов.

Согласно закону, выпуск фильма без прокатного удостоверения является административным правонарушением, за него грозит штраф до 100 тыс. руб. До этого Васясин говорил, что неофициально запустить голливудское кино в прокат без изменения российских законов никто не решится, так как "доля риска достаточно высока"

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