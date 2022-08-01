Мишель Родригес рассказала о десятом «Форсаже»

«Он пришёл со всей этой энергией любви. Мы давно не встречали в «Форсаже» того, кто действительно, любит франшизу, и кто готов вести её к новым горизонтам. Мы в ней уже 20 лет. За такой период времени вы пресыщаетесь и отчасти забываете, ради чего вы всё это делаете. До тех пор, пока такой режиссёр, как Луи не приходит и не напоминает вам: «Это красиво. Давайте, сотворим волшебство». Нам всем очень повезло заполучить его».