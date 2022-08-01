Мишель Родригес рассказала о десятом «Форсаже»

«Фильм захватили французы»: так 44-летняя актриса шутливо прокомментировала назначение режиссёром картины Луи Летерье.
Луи Летерье, известный по работе над фильмами «Перевозчик» (2002) и «Иллюзия обмана» (2013), поставит десятый фильм знаменитой франшизы «Форсаж».
49-летний режиссёр заменил Джастина Лина, который в конце апреля отказался от работы над новым фильмом из-за разногласий с его главной звездой, актёром Вином Дизелем.
Ещё одна многолетняя участница проекта, актриса Мишель Родригес с воодушевлением восприняла присоединение к их команде Луи Летерье.
«Он пришёл со всей этой энергией любви. Мы давно не встречали в «Форсаже» того, кто действительно, любит франшизу, и кто готов вести её к новым горизонтам. Мы в ней уже 20 лет. За такой период времени вы пресыщаетесь и отчасти забываете, ради чего вы всё это делаете. До тех пор, пока такой режиссёр, как Луи не приходит и не напоминает вам: «Это красиво. Давайте, сотворим волшебство». Нам всем очень повезло заполучить его».
Кроме того, по словам Родригес, Летерье пришёл в «Форсаж 10» не один, а привёл с собой высококлассных специалистов, которые однозначно «украсят» фильм.
«Наша команда по спецэффектам, все эти ребята, которые ставят трюки, они все – французы. Наш второй ассистент режиссёра – француз. Наш режиссёр – француз. Это напоминает захват власти со стороны Франции»,
- с улыбкой отметила Мишель.