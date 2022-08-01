Китайская комедия вышла в лидеры мирового проката

Комедия «Лунный человек» китайского режиссера Чжана Чиюя за минувшие выходные собрала почти сто пятьдесят миллионов долларов в мировом прокате.
Такие показатели сделали проект локальным лидером нынешнего проката, а при прогнозах общего сбора в шестьсот пятьдесят миллионов долларов фильм может войти в ТОП-6 абсолютных рекордсменов по кассовым сборам в этом году.
Сюжет «Лунного человека» построен вокруг китайского астронавта, считающего себя последним оставшимся в живых представителей человеческой цивилизации, и в связи с этим раз за разом попадающего в комические ситуации.