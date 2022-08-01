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2 часа назад

Китайская комедия «Лунный человек» вышла в лидеры мирового проката

Inc-News

Комедия «Лунный человек» китайского режиссера Чжана Чиюя за минувшие выходные собрала почти сто пятьдесят миллионов долларов в мировом прокате.

Китайская комедия вышла в лидеры мирового проката
Фото: Inc-NewsInc-News

Такие показатели сделали проект локальным лидером нынешнего проката, а при прогнозах общего сбора в шестьсот пятьдесят миллионов долларов фильм может войти в ТОП-6 абсолютных рекордсменов по кассовым сборам в этом году.

Сюжет «Лунного человека» построен вокруг китайского астронавта, считающего себя последним оставшимся в живых представителей человеческой цивилизации, и в связи с этим раз за разом попадающего в комические ситуации.

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