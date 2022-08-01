Китайская комедия вышла в лидеры мирового проката

Комедия «Лунный человек» китайского режиссера Чжана Чиюя за минувшие выходные собрала почти сто пятьдесят миллионов долларов в мировом прокате.

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Такие показатели сделали проект локальным лидером нынешнего проката, а при прогнозах общего сбора в шестьсот пятьдесят миллионов долларов фильм может войти в ТОП-6 абсолютных рекордсменов по кассовым сборам в этом году.