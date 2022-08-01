Старинный телеграф стал участником съемок фильма о Колчаке

В Центральном телеграфе на Тверской улице работал музей. Здание закрыто на реставрацию, а предметы, связанные с историей телеграфного дела, временно хранятся в Политехническом музее. Изучая коллекцию, его сотрудники обнаружили уникальный аппарат. В пятницу, 29 июля, «Вечерняя Москва» посмотрела на редкий экземпляр.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Кавалерийский телеграфный аппарат В. А. Ухина — пока самый старый экспонат, обнаруженный в коллекции бывшего музея Центрального телеграфа. Устройство 1904 года выпуска прекрасно сохранилось до наших дней.

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— Судя по клейму «Г.И.У.», аппарат принадлежал Главному инженерному управлению. В Российской империи оно отвечало за экспертизу военнотехнических изобретений, снабжение армии техникой, а также за строительство и эксплуатацию крепостей, казарм и военных железных дорог, — рассказал старший научный сотрудник Политехнического музея Роман Артеменко. — Это портативный аппарат. От стационарного он отличается особой конструкцией со впитывающим колесом, что позволяет избежать расплескивания чернил.

По словам Артеменко, несмотря на возраст в 118 лет, аппарат не просто выглядит хорошо, а находится в рабочем состоянии и даже успел принять участие в съемках фильма об адмирале Колчаке.

Сотрудники Политехнического музея продолжают изучать коллекцию Центрального телеграфа. Всего в прошлом году компания-девелопер, которая отвечает за восстановление исторического здания на Тверской улице, передала им для исследования несколько тысяч предметов, книг, фотографий и других документов. К уникальным экспонатам также относится, например, фрагмент первой московской автоматической телефонной станции, которая работала с 1930-го до 1998 года. В перспективе самые интересные предметы можно будет увидеть на выставках Политехнического музея и в отреставрированном здании в центре Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Руднева, председатель совета директоров компании-девелопера: