Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Россияне назвали самый «тягомотный» советский фильм

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Современному поколению фильм советских времен пришелся не по нраву. Эту кинокартину тяжело смотреть из-за растянутого сюжета, заявили некоторые пользователи Сети.

Россияне назвали самый «тягомотный» советский фильм
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

После попытки просмотра фантастической притчи Андрея Тарковского «Сталкер», премьера которой состоялась в 1980 году, некоторые молодые люди заявили, что не смогли осилить картину полностью. Причина в том, что, по их мнению, фильм неоправданно растянут.

«Признаться, было невыразимо тягомотно смотреть фильм, как-то некомильфо»,

– сказал один из зрителей.

Его реакцию поддержал другой пользователи, сказав, что сюжет «невероятно затянут», и в принципе все работы Тарковского даются ему нелегко, передает «Федеральное агентство новостей» комментарии под постом в «Яндекс.Дзене».

«Сталкер» считается одной из лучших работ Андрея Тарковского, и в обсуждении его творчества находится много ценителей.

Например, пользовательница Елена Золотова отметила, что фильмы такого кинорежиссера «не для широкого зрителя, а для эстетствующей публики».

Такого же мнения придерживается пользовательница под ником Ольга В.:

«Видимо не зря есть такое определение как элитарное кино, которое предназначено не для среднего ума, как говорится».

Фильмы,Елена Золотова,Андрей Тарковский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители