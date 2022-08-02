Россияне назвали самый «тягомотный» советский фильм

Современному поколению фильм советских времен пришелся не по нраву. Эту кинокартину тяжело смотреть из-за растянутого сюжета, заявили некоторые пользователи Сети.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

После попытки просмотра фантастической притчи Андрея Тарковского «Сталкер», премьера которой состоялась в 1980 году, некоторые молодые люди заявили, что не смогли осилить картину полностью. Причина в том, что, по их мнению, фильм неоправданно растянут.

«Признаться, было невыразимо тягомотно смотреть фильм, как-то некомильфо»,

– сказал один из зрителей.

Его реакцию поддержал другой пользователи, сказав, что сюжет «невероятно затянут», и в принципе все работы Тарковского даются ему нелегко, передает «Федеральное агентство новостей» комментарии под постом в «Яндекс.Дзене».

«Сталкер» считается одной из лучших работ Андрея Тарковского, и в обсуждении его творчества находится много ценителей.

Например, пользовательница Елена Золотова отметила, что фильмы такого кинорежиссера «не для широкого зрителя, а для эстетствующей публики».

Такого же мнения придерживается пользовательница под ником Ольга В.: