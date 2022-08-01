5 лучших фильмов с Джейсоном Момоа

Для тех, кто скучает по Кхалу Дрого из «Игры престолов», «Рамблер» собрал фильмы с участием Джейсона Момоа, сыгравшего дотракийца в сериале. Кстати, 1 августа актер отмечает день рождения — ему исполняется 43 года.

Фото: Legion-media Legion-media

«Дюна» (2021)

Фантастический эпос Дени Вильнёва о наследнике знаменитого дома Атрейдесов Поле, который отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться – так начинается его путешествие, полное опасностей и испытаний… В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея и другие.

«Аквамен» (2018)

Зрелищный блокбастер по комиксу DC о брутальном наследнике трона Атлантиды, который решает навести порядок в подводном мире. Но сначала ему придется столкнуться с самим собой и выяснить, достоин ли он быть тем, кем ему суждено… царем! В главных ролях: Джейсон Момоа и скандально известная Эмбер Херд.

«Дикий» (2017)

Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…

«Его собачье дело» (2016)

Комедийный боевик с отличным актерским составом о частном детективе Стиве Форде, который вынужден поставить на уши весь Лос-Анджелес ради того, чтобы вернуть себе своего похищенного пса. В главных ролях: Брюс Уиллис, Джейсон Момоа, Джон Гудман и другие.

«Конан-варвар» (2011)