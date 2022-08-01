5 лучших фильмов с Джейсоном Момоа

Для тех, кто скучает по Кхалу Дрого из «Игры престолов», «Рамблер» собрал фильмы с участием Джейсона Момоа, сыгравшего дотракийца в сериале. Кстати, 1 августа актер отмечает день рождения — ему исполняется 43 года.
Фантастический эпос Дени Вильнёва о наследнике знаменитого дома Атрейдесов Поле, который отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться – так начинается его путешествие, полное опасностей и испытаний… В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея и другие.
Зрелищный блокбастер по комиксу DC о брутальном наследнике трона Атлантиды, который решает навести порядок в подводном мире. Но сначала ему придется столкнуться с самим собой и выяснить, достоин ли он быть тем, кем ему суждено… царем! В главных ролях: Джейсон Момоа и скандально известная Эмбер Херд.
Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…
Комедийный боевик с отличным актерским составом о частном детективе Стиве Форде, который вынужден поставить на уши весь Лос-Анджелес ради того, чтобы вернуть себе своего похищенного пса. В главных ролях: Брюс Уиллис, Джейсон Момоа, Джон Гудман и другие.
Экшен с Джейсоном Момоа легенде фэнтези-мира – великом воине-киммерийце, который отправляется в дальнее странствие, чтобы отомстить за свой род. Но поиски оборачиваются схваткой со сверхъестественными силами, и теперь он – единственная надежда всего мира на спасение…