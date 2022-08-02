Шпица снялась в короткометражке с голливудскими актерами

Российская актриса Катерина Шпица приняла участие в съемках короткометражного проекта под названием "The Life" ("Жизнь"). Об этом сообщает ТАСС.
В фильме также снялась голливудская актриса российского происхождения Натали Юра ("Осечка", "Расправа").
Как сообщили создатели проекта, всего в эпизодических ролях было задействовано около 100 артистов, включая зарубежных и российских.
В центре сюжета - девочка Энни, которая садится на поезд и отправляется в свое первое путешествие.
Авторы проекта отмечают, что главная идея фильма - показать, насколько быстро происходят события в нашей жизни.
За 15 минут экранного времени вагон, в котором путешествует главная героиня, трансформируется семь раз.
Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.