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2 часа назад

Почему ждут премьеру фильма от Кристин Скотт Томас

Super.ru

Спустя почти сорок лет кинокарьеры звезда фильмов «Английский пациент» и «Четыре свадьбы и одни похороны» Кристин Скотт Томас решила дебютировать в качестве режиссера.

Почему ждут премьеру фильма от Кристин Скотт Томас
Фото: Super.ruSuper.ru

Надо сказать, премьера готовится громкая, чего только стоит актерский состав! В ленте Кристин снялись сразу две большие звезды: Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер. Они играют сестер, которые приехали на свадьбу мамы. Третью дочь играет Эмили Бичем.

Все они пытаются морально справиться с новым браком своей матери, параллельно разбираясь в отношениях между собой. Для пущего эффекта режиссер сделала героинь максимально разными: Джорджина (Бичэм) — паллиативная медсестра, Виктория (Миллер) — голливудская звезда, Кэтрин (Йоханссон) — капитан Королевского флота.

«Я давно хотела стать режиссером, и мне было очень интересно создать эту вымышленную семью, используя мои собственные детские воспоминания в качестве трамплина»,

— призналась Скотт Томас, которая помимо режиссирования еще и написала сценарий вместе с Джоном Миклетвейтом.

Кстати, на экране Скотт сыграет маму Скарлетт Йоханссон уже в третий раз — вот что значит успешный актерский дуэт!

Глядя всего на один кадр из будущего фильма, мы понимаем, что он полюбится зрителям: это комбо из декораций, актеров и сюжета явно обречено на успех. С почином, Кристин!

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