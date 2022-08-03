Что вы точно не знаете про мультфильм «Тачки»

Из всех мультфильмов в истории «Тачки», конечно же, самый петролхэдский. И по задумке, и по исполнению. Автомобили, разговаривающие друг с другом на экране, в анимации вещь вполне обычная. Феномен же популярности «Тачек» среди аудитории от трех до 99 лет в том, что за каждым героем франшизы стоит история. Порой даже клубок историй и загадок, распутывать которые можно с необычайным интересом. Приступим? Обещаем — вас ждут сюрпризы!

Фото: Motor.ru Motor.ru

Маккуин, кто ты?

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Главная из всех загадок «Тачек» лежит на поверхности. Конечно, это брендовая принадлежность главного героя трилогии Молнии Маккуина. С большинством других важных и не очень персонажей все предельно ясно. Лучшая подруга Молнии — Салли Каррера — это, разумеется, Porshe 911 в кузове 996. Кем же ей еще быть при такой-то фамилии!

Чуть сложнее идентификация Мэтра. Но и это загадка по зубам. В шепелявом эвакуаторе, вечном спутнике Молнии в его приключениях, узнается пикап Chevrolet Task Force 1955 модельного года.

Жители Радиатор Спрингс — это совсем легко. Городишко населяют культовые американские тачки прошлых лет: от Ford T (Лиззи) и Willys MB (Сержант) до Mercury Police Cruiser 1949 года (Шериф) и Chevrolet Malibu 1959 года (Рамон). Все просто до момента, когда нужно понять какая эмблема должна украшать маккуиновский радиатор…

Только определить модель или хотя бы марку Молнии крайне затруднительно. И это, к слову, не случайность. Создатели «Тачек» по собственным признаниям намеренно лишили Маккуина бренд-принадлежности, сделав его немного похожим на типичные американские спорткары последних десятилетий.

Речь в частности о Chevrolet Corvette C5 и миксе элементов Dodge Viper первых трех поколений. Звучит все это разумно и складно, вот только… верится с трудом. Не хотелось бы разочаровывать уважаемых авторов прекрасного мультфильма, но сделать внешность главного героя чисто американской им не удалось.

Вообще на наш скромный взгляд больше всего Молния похож не на «Корвет» и не на «Вайпер», а на скромную Mazda MX-5, в штатах более известную под именем Miata. Вот уж где сходство экранной модели с реальным прототипом считывается не только на словах.

Бонд, МакМиссл Бонд

Другая загадка «Тачек» родом из второй части трилогии. Речь о Финне МакМиссле — харизматичном представителе английских спецслужб. Учитывая легко считываемый оммаж Джеймсу Бонду, МакМиссл кажется обязан быть срисован с классического Aston Martin. Например, модели DB5 — первого «Астона», появившегося в Бондиане. Он дебютировал в «Золотом пистолете», а всего засветился в шести фильмах франшизы, включая свежие «Координаты Скайфолл» и «Спектр».

Увы, подогнать ответ под готовое решение задачи не выходит. Лишь с кормы МакМиссл немного напоминает DB5 — только и всего. В остальном же больше различий, нежели сходства. А еще Финн не похож на Bentley, Jaguar или любую другую модель более-менее известной британской марки.

Раскусить тайну агента 007 на колесах удается разве что по хвостовым плавникам. В свое время одной из немногих, если не единственной британской фирмой, которая не стеснялась американских веяний в дизайне, была Peerless Cars из графства Беркшир. Просим не путать с некогда знаменитой американской Peerless Motor Company, чьи машины до начала Великой депрессии считались самыми роскошными в штатах, наравне с Packard и Pierce Arrow.

В конце 1950-х британский «Пирлесс» представил модель GT — 4-местное купе со стеклопластиковым кузовом, шасси и мотором Triumph TR3. В общей сложности собрали всего около трех сотен экземпляров Peerless GT. Почему бы Макмисслу не быть его родственником? Решение точно не попсовое...

Герои вчерашних дней

Зато уж в чьем происхождении сомневаться не приходится так это в Доке Хадсоне. В конце-концов название автомобильного бренда вынесено прямо в имя персонажа — Hudson. Эта автомобильная марка появилась в США еще в нулевых годах прошлого века, а пик ее славы пришелся на 1950-е.

Тогда новая модель фирмы по имени Hornet, то есть «Шершень», устроила мини-революцию и на рынке, и на гоночных трассах. «Хадсон-Хонит» — не удивляетесь по-английски название автомобиля принято произносить именно так — удивил конструкцией интегрированной рамы. Она позволила снизить снаряженную массу и опустить центр тяжести, что положительно сказалось на динамике, экономичности, а главное управляемости.

Сумма этих качеств позволила «Хадсону» доминировать в первые годы проведения чемпионата NASCAR. В начале 50-х гонщики серии действительно выступали на серийных автомобилях — сток-карах. Так что сравнительно малый вес и послушность на высокой скорости сделала Hudson недосягаемым для соперников. Скажем, в сезоне 1951 года пилоты «шершней» выиграли в общей сложности 13 гонок, в 1952-м — 49, и ещё 46 в 1953-м.

Как видите, легендарная слава Дока Хадсона не высосана из пальца.

Док Ньюман

И вот еще важный момент. В российском прокате Дока Хадсона озвучивал Армен Джигарханян — актер, безусловно, уважаемый, но к автоспорту отношения не имеющий. Зато в американских «Тачках» все иначе. Многие и не догадываются, что Док Хадсон на языке оригинала разговаривает голосом Пола Ньюмана. Очень неслучайный выбор. Пола часто называли лучшим гонщиком среди актеров — он действительно умел управляться с быстрыми автомобилями.

Достаточно, наверное, вспомнить, что на счету Ньюмана второе место в абсолютном зачете 24-часовой гонки в Ле Мане 1979 года. Любовь к гонкам не покидала актера на протяжении всей жизни. Уже повесив шлем на гвоздь, он уделял много времени собственной команде. На счету Newman Haas Racing, которую Пол организовал вместе с Карлом Хаасом — да-да, тем самым Хаасом, конюшня которого ныне выступает в чемпионате F1 — восемь титулов в первенстве «Индикаров».

Жаль «Тачки» стали одной из последних работ большого актера, классного гонщика и просто отличного человека. В 2008-м в возрасте 83 лет Пол Ньюман скончался. Так что «Док Хадсон» не возвращается во второй части трилогии неслучайно…

Русский след. Очевидный

Дотошность создателей «Тачек» просто поражает. Если на экране есть положительные персонажи, то, естественно, должны быть и отрицательные. И у каждого из них тоже существуют прототипы из реальной жизни.

К плохим парням трилогии можно отнести, например, бородача и злюку Чико Хикса — «наскаровский» Buick Grand National 1987 года. В первой части мультфильма он запомнился приемами нечестной борьбы на гоночной трассе.

Ну а как забыть двуличного злодея сэра Майлса Карданвала (Range Rover в кузове L322) из «Тачек-2»?! Его приспешники — многонациональный ансамбль бюджетных моделей разных годов выпуска, которых часто, порой справедливо, а порой и напрасно, считали «неудачниками». В самом мультфильме, как впрочем и в американской автомобильной культуре, такие машины называют «лимонами».

Среди лимонов можно разглядеть хэтчбеки AMC Gremlin и AMC Pacer, югославский Zastava Yugo, а также еще один до боли знакомый силуэт… Узнали? Ну, конечно, «Запорожец» ЗАЗ-968 собственной персоной! Вернее его экранное воплощение Владимир Трунков — глава российского криминального клана, также известный под псевдонимами «Стальной бампер» и «Больше уши».

Русский след. Локализованный

Мультипликационный «запор», то есть Владимир Трунков — герой, а вернее антигерой, всех версий «Тачек-2». Другой же русский персонаж появляется только в локализованной русскоязычной версии мультфильма.

Помните сцену накануне Гран-при в Японии? На предстартовой вечеринке Молния Маккуин появляется в компании красно-сине-белого автомобиля, на боку которого, если приглядеться, изображен российский герб. Знакомьтесь, это никто иной как Виталий Петров. Да-да, первый русский гонщик «Формулы-1». Причем, персонаж Виталия еще и озвучивает сам Виталий.

Локализованные герои — обычное дело для «Тачек». В американской версии мультфильма место Петрова на вечеринке перед Гран-при Японии занимает другой персонаж, Джефф Горвет. Намек не только на «Шевроле-Корвет», но и на американского пилота NASCAR Джеффа Гордона. Во французском прокате эту же роль исполняет Рауль Заруль — он очень похож на Citroen C4 WRC многократного чемпиона мира по ралли Себастьяна Лёба. В разных странах в озвучке звездного камео отметились такие известные пилоты как Фернандо Алонсо, Хуан-Пабло Монтойя, Марк Уэббер.

Как ни крути, а наш Виталий оказался в хорошей компании.

Русский след. Сенсационный

Мы обещали сенсацию? Будьте любезны. Вы наверняка удивитесь, узнав, что главного русского героя «Тачек» на большом экране… так и не показали. Очень жаль — еще-то могло быть зрелище! Дело в том, что в изначальной версии сценария второй части трилогии, роль главного злодея отвели вовсе не сэра Майлсу Карданвалу, а персонажу по имени… ZiL!

Не холодильнику, конечно, и не самосвалу. В статном черном силуэте, щедро украшенным хромом, без труда узнается гоночный ЗИС-112. За характерную монофару он получил прозвище «Циклоп». Именно один из самых ярких внешне советских автомобилей 50-х годов должен был стать антагонистом «Тачек-2».