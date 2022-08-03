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1 час назад

Что вы точно не знаете про мультфильм «Тачки»

Motor.ru

Из всех мультфильмов в истории «Тачки», конечно же, самый петролхэдский. И по задумке, и по исполнению. Автомобили, разговаривающие друг с другом на экране, в анимации вещь вполне обычная. Феномен же популярности «Тачек» среди аудитории от трех до 99 лет в том, что за каждым героем франшизы стоит история. Порой даже клубок историй и загадок, распутывать которые можно с необычайным интересом. Приступим? Обещаем — вас ждут сюрпризы!

Что вы точно не знаете про мультфильм «Тачки»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Маккуин, кто ты?

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Главная из всех загадок «Тачек» лежит на поверхности. Конечно, это брендовая принадлежность главного героя трилогии Молнии Маккуина. С большинством других важных и не очень персонажей все предельно ясно. Лучшая подруга Молнии — Салли Каррера — это, разумеется, Porshe 911 в кузове 996. Кем же ей еще быть при такой-то фамилии!

Чуть сложнее идентификация Мэтра. Но и это загадка по зубам. В шепелявом эвакуаторе, вечном спутнике Молнии в его приключениях, узнается пикап Chevrolet Task Force 1955 модельного года.

Жители Радиатор Спрингс — это совсем легко. Городишко населяют культовые американские тачки прошлых лет: от Ford T (Лиззи) и Willys MB (Сержант) до Mercury Police Cruiser 1949 года (Шериф) и Chevrolet Malibu 1959 года (Рамон). Все просто до момента, когда нужно понять какая эмблема должна украшать маккуиновский радиатор…

Только определить модель или хотя бы марку Молнии крайне затруднительно. И это, к слову, не случайность. Создатели «Тачек» по собственным признаниям намеренно лишили Маккуина бренд-принадлежности, сделав его немного похожим на типичные американские спорткары последних десятилетий.

Речь в частности о Chevrolet Corvette C5 и миксе элементов Dodge Viper первых трех поколений. Звучит все это разумно и складно, вот только… верится с трудом. Не хотелось бы разочаровывать уважаемых авторов прекрасного мультфильма, но сделать внешность главного героя чисто американской им не удалось.

Вообще на наш скромный взгляд больше всего Молния похож не на «Корвет» и не на «Вайпер», а на скромную Mazda MX-5, в штатах более известную под именем Miata. Вот уж где сходство экранной модели с реальным прототипом считывается не только на словах.

Бонд, МакМиссл Бонд

Другая загадка «Тачек» родом из второй части трилогии. Речь о Финне МакМиссле — харизматичном представителе английских спецслужб. Учитывая легко считываемый оммаж Джеймсу Бонду, МакМиссл кажется обязан быть срисован с классического Aston Martin. Например, модели DB5 — первого «Астона», появившегося в Бондиане. Он дебютировал в «Золотом пистолете», а всего засветился в шести фильмах франшизы, включая свежие «Координаты Скайфолл» и «Спектр».

Увы, подогнать ответ под готовое решение задачи не выходит. Лишь с кормы МакМиссл немного напоминает DB5 — только и всего. В остальном же больше различий, нежели сходства. А еще Финн не похож на Bentley, Jaguar или любую другую модель более-менее известной британской марки.

Раскусить тайну агента 007 на колесах удается разве что по хвостовым плавникам. В свое время одной из немногих, если не единственной британской фирмой, которая не стеснялась американских веяний в дизайне, была Peerless Cars из графства Беркшир. Просим не путать с некогда знаменитой американской Peerless Motor Company, чьи машины до начала Великой депрессии считались самыми роскошными в штатах, наравне с Packard и Pierce Arrow.

В конце 1950-х британский «Пирлесс» представил модель GT — 4-местное купе со стеклопластиковым кузовом, шасси и мотором Triumph TR3. В общей сложности собрали всего около трех сотен экземпляров Peerless GT. Почему бы Макмисслу не быть его родственником? Решение точно не попсовое...

Герои вчерашних дней

Зато уж в чьем происхождении сомневаться не приходится так это в Доке Хадсоне. В конце-концов название автомобильного бренда вынесено прямо в имя персонажа — Hudson. Эта автомобильная марка появилась в США еще в нулевых годах прошлого века, а пик ее славы пришелся на 1950-е.

Тогда новая модель фирмы по имени Hornet, то есть «Шершень», устроила мини-революцию и на рынке, и на гоночных трассах. «Хадсон-Хонит» — не удивляетесь по-английски название автомобиля принято произносить именно так — удивил конструкцией интегрированной рамы. Она позволила снизить снаряженную массу и опустить центр тяжести, что положительно сказалось на динамике, экономичности, а главное управляемости.

Сумма этих качеств позволила «Хадсону» доминировать в первые годы проведения чемпионата NASCAR. В начале 50-х гонщики серии действительно выступали на серийных автомобилях — сток-карах. Так что сравнительно малый вес и послушность на высокой скорости сделала Hudson недосягаемым для соперников. Скажем, в сезоне 1951 года пилоты «шершней» выиграли в общей сложности 13 гонок, в 1952-м — 49, и ещё 46 в 1953-м.

Как видите, легендарная слава Дока Хадсона не высосана из пальца.

Док Ньюман

И вот еще важный момент. В российском прокате Дока Хадсона озвучивал Армен Джигарханян — актер, безусловно, уважаемый, но к автоспорту отношения не имеющий. Зато в американских «Тачках» все иначе. Многие и не догадываются, что Док Хадсон на языке оригинала разговаривает голосом Пола Ньюмана. Очень неслучайный выбор. Пола часто называли лучшим гонщиком среди актеров — он действительно умел управляться с быстрыми автомобилями.

Достаточно, наверное, вспомнить, что на счету Ньюмана второе место в абсолютном зачете 24-часовой гонки в Ле Мане 1979 года. Любовь к гонкам не покидала актера на протяжении всей жизни. Уже повесив шлем на гвоздь, он уделял много времени собственной команде. На счету Newman Haas Racing, которую Пол организовал вместе с Карлом Хаасом — да-да, тем самым Хаасом, конюшня которого ныне выступает в чемпионате F1 — восемь титулов в первенстве «Индикаров».

Жаль «Тачки» стали одной из последних работ большого актера, классного гонщика и просто отличного человека. В 2008-м в возрасте 83 лет Пол Ньюман скончался. Так что «Док Хадсон» не возвращается во второй части трилогии неслучайно…

Тачки 2

Русский след. Очевидный

Дотошность создателей «Тачек» просто поражает. Если на экране есть положительные персонажи, то, естественно, должны быть и отрицательные. И у каждого из них тоже существуют прототипы из реальной жизни.

К плохим парням трилогии можно отнести, например, бородача и злюку Чико Хикса — «наскаровский» Buick Grand National 1987 года. В первой части мультфильма он запомнился приемами нечестной борьбы на гоночной трассе.

Ну а как забыть двуличного злодея сэра Майлса Карданвала (Range Rover в кузове L322) из «Тачек-2»?! Его приспешники — многонациональный ансамбль бюджетных моделей разных годов выпуска, которых часто, порой справедливо, а порой и напрасно, считали «неудачниками». В самом мультфильме, как впрочем и в американской автомобильной культуре, такие машины называют «лимонами».

Среди лимонов можно разглядеть хэтчбеки AMC Gremlin и AMC Pacer, югославский Zastava Yugo, а также еще один до боли знакомый силуэт… Узнали? Ну, конечно, «Запорожец» ЗАЗ-968 собственной персоной! Вернее его экранное воплощение Владимир Трунков — глава российского криминального клана, также известный под псевдонимами «Стальной бампер» и «Больше уши».

Русский след. Локализованный

Мультипликационный «запор», то есть Владимир Трунков — герой, а вернее антигерой, всех версий «Тачек-2». Другой же русский персонаж появляется только в локализованной русскоязычной версии мультфильма.

Помните сцену накануне Гран-при в Японии? На предстартовой вечеринке Молния Маккуин появляется в компании красно-сине-белого автомобиля, на боку которого, если приглядеться, изображен российский герб. Знакомьтесь, это никто иной как Виталий Петров. Да-да, первый русский гонщик «Формулы-1». Причем, персонаж Виталия еще и озвучивает сам Виталий.

Локализованные герои — обычное дело для «Тачек». В американской версии мультфильма место Петрова на вечеринке перед Гран-при Японии занимает другой персонаж, Джефф Горвет. Намек не только на «Шевроле-Корвет», но и на американского пилота NASCAR Джеффа Гордона. Во французском прокате эту же роль исполняет Рауль Заруль — он очень похож на Citroen C4 WRC многократного чемпиона мира по ралли Себастьяна Лёба. В разных странах в озвучке звездного камео отметились такие известные пилоты как Фернандо Алонсо, Хуан-Пабло Монтойя, Марк Уэббер.

Как ни крути, а наш Виталий оказался в хорошей компании.

Русский след. Сенсационный

Мы обещали сенсацию? Будьте любезны. Вы наверняка удивитесь, узнав, что главного русского героя «Тачек» на большом экране… так и не показали. Очень жаль — еще-то могло быть зрелище! Дело в том, что в изначальной версии сценария второй части трилогии, роль главного злодея отвели вовсе не сэра Майлсу Карданвалу, а персонажу по имени… ZiL!

Не холодильнику, конечно, и не самосвалу. В статном черном силуэте, щедро украшенным хромом, без труда узнается гоночный ЗИС-112. За характерную монофару он получил прозвище «Циклоп». Именно один из самых ярких внешне советских автомобилей 50-х годов должен был стать антагонистом «Тачек-2».

Жаль, в итоге сценаристы все переиграли. Было бы крайне интересно понаблюдать за ролью злодейского ЗИЛа. Нам же остается довольствоваться мультяшной моделью «Циклопа» и надеяться на продолжение франшизы…

Фильмы,Ле Мане,Пол Ньюман,Джефф Гордон,Шон Коннери,Армен Джигарханян,Виталий Петров,Марк Уэббер,Джеймс Бонд,Фернандо Алонсо,Wal-Mart Stores,Ford,
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