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1 час назад

Отреставрированный фильм о группе The Doors выйдет в российский прокат 25 августа

Газета.Ru

Фильм Оливера Стоуна о группе The Doors с одноименным названием впервые выйдет в российский прокат 25 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Отреставрированный фильм о группе The Doors выйдет 25 августа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект впервые вышел на экраны в 1991 году. Также его показали в 2019 году на Каннском фестивале. "Психоделический музыкальный портрет Джима Моррисона, искусно написанный Оливером Стоуном с помощью 25 песен The Doors, прошел первую 4K-реставрацию с использованием технологии Dolby Atmos", - рассказали в компании-прокатчике "Про:взгляд".

Фильм рассказывает о жизни культового музыкального коллектива и ее вокалиста Джима Моррисона в 1960-х. По словам прокатчика, из ленты вырезали неназванную трехминутную сцену, поскольку посчитали ее лишней.

Фильмы,Джим Моррисон,Оливер Стоун,
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