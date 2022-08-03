Отреставрированный фильм о группе The Doors выйдет 25 августа

Фильм Оливера Стоуна о группе The Doors с одноименным названием впервые выйдет в российский прокат 25 августа. Об этом сообщает ТАСС.

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Проект впервые вышел на экраны в 1991 году. Также его показали в 2019 году на Каннском фестивале. "Психоделический музыкальный портрет Джима Моррисона, искусно написанный Оливером Стоуном с помощью 25 песен The Doors, прошел первую 4K-реставрацию с использованием технологии Dolby Atmos", - рассказали в компании-прокатчике "Про:взгляд".