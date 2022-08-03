Съемки фильма «Поехавшая» пройдут в Нижнем Новгороде

Съемки фильма «Поехавшая» (16+) пройдут в Нижнем Новгороде 14 августа. Об этом ИА «В городе N» сообщили в министерстве культуры региона.

Съемки будет вести компания ООО «Старт Продакшн». Как отмечается на сайте kinopoisk.ru, премьера намечена на 8 марта 2023 года. Режиссером фильма значится Антон Маслов, известный по комедиям «Крыша мира» (16+) и «Отель Элеон» (16+). Сценарий написали Светлана Штеба, Нжде Айрапетян, Фридерике Брин, Татьяна Гончарова и Мария Маслова. Жанр картины оперделен, как мелодрама.