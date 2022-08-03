Почему Миронов просидел час в горе лука и Госкино хотело запретить фильм?

Астрофизик Николай больше 15 лет отдал поиску внеземных цивилизаций, но, оставшись в результате ни с чем, оказался вынужден пойти грузчиком в овощной магазин. Здесь он знакомится с Надеждой – продавщицей гастрономического отдела, за которой давно уже наблюдал, встречая ее на автобусной остановке. Надя совсем не похожа на простую советскую женщину: она умеет жить красиво и всеми силами пытается приобщить «Николеньку» к «дольче вита».

Фото: Мир24 Мир24

В 1984 году вышла картина Владимира Бортко «Блондинка за углом», которая принесла славу Татьяне Догилевой. То, что фильм станет популярным, было понятно с самого начала. Любая картина, в которой тогда снимался Андрей Миронов, становилась хитом у советской публики. Однако без скандалов во время съемок комедии не обошлось.

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Во-первых, идея фильма о предприимчивой продавщице и не перспективном астрофизике сразу не понравилось в Госкино. По мнению чиновников, это был «пасквиль на советскую действительность». Создателей картины они и вовсе назвали провокаторами и диссидентами. Слишком много в фильме рассказывали о блате, с которым можно красиво жить. В течение нескольких лет Андрей Миронов сам ходил в Госкино и просил не сильно придираться к фильму. Благодаря нему «Блондинку за углом» не забраковали, но частенько заставляли переснимать эпизоды.

Мир24

Убрали все рассказы про блат и импорт, концовку пришлось изменить. В оригинальной версии Бортко астрофизик Николай сбегает от Надежды прямо в день свадьбы. Киночиновники посчитали такой финал неприемлемым, так как он порочит честь и моральные устои советских граждан, поэтому в конце фильма Надя отказывается от роскоши и уезжает с мужем на север.

Страсти царили и на съемочной площадке. Тогда Владимир Бортко был еще начинающим режиссером, а вот Миронов – настоящей суперзвездой. По словам Бортко, работать ему с актером сначала было непросто. Миронов не всегда соглашался с режиссером, на многое у него было свое видение. Однажды, когда снимали сцену на овощной базе, случился настоящий скандал. Актера закопали в горе лука, оставив лишь торчащую голову. При этом оператор с режиссером никак не могли решить, как лучше снимать сцену. Миронов просидел в луке при температуре не выше пяти градусов 45 минут, после чего с руганью вылез и ушел со съемочной площадки. Популярность актера тоже доставляла неудобства. Иногда поклонники Миронова узнавали, где снимают фильм, собирались толпами и громко кричали, что, конечно, мешало съемочному процессу. Приходилось даже задействовать конную полицию.

Роль Нади досталась Татьяне Догилевой совершенно неожиданно для всех. Сыграть продавщицу с характером должна была советская красавица Александра Яковлева. Пробовались на роль и другие знаменитые блондинки, однако Бортко в претендентках чего-то не хватало. На помощь пришел отец – театральный режиссер. Он уже видел Татьяну Догилеву в театре, поэтому решил, что она идеально подходит на роль Нади.

Мир24

Прослушивание Догилевой не сильно впечатлило Владимира Бортко – она была брюнеткой и в целом внешне казалась весьма заурядной. Однако по характеру именно Догилева оказалась ближе всех к героине – бойкая девушка, которая умеет жить со вкусом. Ее утвердили. Чтобы Догилева вжилась в роль, Андрей Миронов решил ей помочь – водил на светские тусовки, знакомил с влиятельными людьми. Со временем Догилева так полюбила свой образ, что переехала в дорогую гостиницу из той, которую для нее снимали на бюджетные деньги. Разницу в цене она доплачивала из своего кармана и даже приглашала в номер многочисленных друзей и подруг, чтобы продемонстрировать, как хорошо она живет.